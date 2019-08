«Solo me represento a mí» Gerona. Khaoula Boumaaza, en una sesión de fotografías realizada en Gerona, ciudad en la que reside actualmente por motivos de estudios y trabajo. :: efe Khaoula Boumaaza rompe estereotipos en las redes sociales. 'Influencer' musulmana, supera los 62.000 seguidores en Instagram. «Lo importante es ser una misma» SUSANA ZAMORA Jueves, 29 agosto 2019, 23:00

Atraída por la curiosidad y el deseo de conocer gente, Khaoula Boumaaza (Agadir, 1998) cayó en las redes sociales en plena adolescencia. En aquel espacio se le abrió un mundo de posibilidades laborales, hizo amigos en todo el mundo y, sobre todo, creció personalmente. Pero con 15 años sufrió 'bullyng' en el instituto y años más tarde el rechazo social por llevar hiyab. Encontró el apoyo que necesitaba en la comunidad virtual. Hoy, es una referencia para miles de jóvenes.

- Más de 62.000 personas clavan sus ojos en lo que dice, en lo que viste... ¿No le agobia tener esa lupa encima?

- No diría agobio, porque estoy por voluntad propia. Pero sí soy consciente de la responsabilidad que supone estar en el punto de mira y de que lo que comunico tiene un impacto real.

- ¿Qué tiene usted para cautivar tanto?

- Creo que es energía positiva y valores. Ponemos pasión en el contenido que generamos e intentamos aportar cosas diferentes y de calidad para maximizar el impacto en este mundo tan saturado de contenido digital.

- ¿Cuáles son esos valores?

- Ser una misma, estar orgullosa de las raíces. Llevo 17 años en España, pero ser de aquí no significa renegar de Marruecos. Muchas veces me han llegado comentarios para que me quite el pañuelo y me adapte. Precisamente, mi perfil es una forma de demostrar que adaptarme no significa renunciar a mi identidad. Adaptarme es ser parte activa de la sociedad.

- ¿Cuenta hasta diez antes de colgar un post?

- Me gusta dar apoyo a la comunidad digital, porque, cuando lo he dado, también lo he recibido. Es como regar una planta. Sin embargo, en cuanto a contenidos, no soy tan espontánea como me gustaría. Especialmente, porque cualquier cosa que suba dejará restos digitales para siempre. Por eso me interesa que encaje con mi marca personal, que tenga un mensaje, unos valores, que sea útil.

- Eso escasea en un espacio donde lo que mola es el postureo...

- Es fácil caer en el tópico, fingir y mostrar una vida mejor que la que uno tiene, pero no estamos obligados a compartir el 100% de nuestra vida. El usuario tiene derecho a decidir qué comparte, pero también soy consciente de que mostrar una imagen que no se corresponde con la realidad puede llevar a esa persona a acabar creyéndose lo que finge. Y, peor aún, generar unas sensaciones negativas y unas expectativas falsas en el receptor.

- ¿En qué momento vio que las redes eran un filón?

- No lo supe hasta hace poco. En realidad, nunca vi potencial en mi perfil, pero me di cuenta de que si yo invierto 'x' tiempo en las redes, me esfuerzo en crear contenidos y tengo una audiencia que puede ser el público objetivo de determinadas compañías o campañas, por qué no aprovecharlo.

- Pero parece raro ser la marca de un champú y llevar el pelo tapado con el hiyab...

- Raro, no; es curioso. Pero yo le encontré una explicación. Si yo, con o sin pañuelo, soy consumidora de champú y soy público objetivo de esa empresa (un gran porcentaje de sus ventas se produce entre la comunidad árabe, y la mayoría con pañuelo) por qué no verme reflejada en el producto.

El cerebro no se tapa

- ¿Le ha pasado factura llevar el hiyab en España?

-Es inevitable; no todo el mundo es tolerante. He tenido encuentros laborales desagradables, que me han servido para darme cuenta de que hace falta un cambio en la sociedad y, sobre todo, que el pañuelo no me cambia como persona. Me tapa la cabeza, pero no mi cerebro, y tampoco afecta a mi forma de trabajar. El día que fui a entregar un currículum a una heladería y me dijeron que no me cogerían si no me quitaba el pañuelo fue un punto de inflexión. Decidí buscar otra salida profesional en la que el hiyab no fuera una barrera. Aquel rechazo fue una motivación más para dedicarme a las redes sociales.

- También sufrió 'bullying' en el instituto. ¿Cómo se supera?

- Intento no hablar de ello, porque no me define como persona. Se pasa por distintas fases: rabia, culpabilidad... Luego te das cuenta de que el problema no es de uno. Decidí dejar de ser víctima y buscar cobijo en la comunidad digital. Fue un gran apoyo y descubrí modelos exitosos que me inspiraron para superar esa etapa.

-Y ahora es un ejemplo a seguir...

-A menudo me llegan mensajes de agradecimiento. La imagen que proyecto normaliza nuestra presencia en la sociedad, pero es mucha responsabilidad porque la comunidad árabe es muy diversa. Yo sola soy incapaz de representarla. Yo solo me represento a mí misma.

- ¿Por qué cree que es tan 'influencer'?

- Nunca me ha gustado ese término, porque cualquier influencia que pueda tener quiero que sea en valores, real, que impacte a nivel personal y no solo comercial.

- ¿Muchos 'haters' entre la comunidad musulmana?

- El porcentaje crítico de origen musulmán es mínimo, quizá porque no entro en política, solo muestro un estilo de vida. Si no le gusta a alguien, que no lo ponga en práctica, pero que no venga a decirme cómo tengo que vivir mi vida. Eso lo elijo yo.

- Ahora que se cumplen dos años de los atentados en las Ramblas y Cambrils, ¿ha sufrido rechazo?

- No en mi propio canal, pero sí hubo un cambio de tono en otros. Quizá, los que ya eran intolerantes encontraron en ese momento un altavoz para reafirmarse.

Infancia en España. Tenía tres años cuando llegó de Marruecos con sus padres y dos hermanos para empezar de cero en Port de la Selva (Gerona).

Formación. Estudia tercero de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Gerona. Matriculada en EAE en un máster de Marketing Digital y Comercio online.

Campañas. Ha promocionado con Nike el hiyab de competición para atletas musulmanas y colaborado con otras multinacionales e instituciones.