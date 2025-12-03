La arrolladora puesta en escena del grupo sueco The Baboon Show se podrá disfrutar este viernes en la sala Concept de Logroño, que abrirá sus ... puertas a las 20.30 horas. Los valencianos Deaf Devils se encargarán de calentar el ambiente. La entrada anticipada cuesta 27 euros y taquilla valdrá 30.

– ¿En qué momento está ahora The Baboon Show?

– Estamos escribiendo canciones, aparte de tocar en directo. Cada vez que tenemos un rato libre, nos dedicamos a escribir temas para nuestro nuevo álbum.

– ¿Qué va a ofrecer en el concierto de Logroño de este viernes?

– El público puede esperarse un espectáculo con una gran energía, como siempre ofrecemos. Quizá incluso un poco más alocado que en otras ocasiones. En esta gira 'Be a Baboon Tour' deseamos cumplir las expectativas de la gente que venga a vernos.

– ¿Cómo se sienten con el público de España?

– España es increíble, no importa el sitio donde toquemos, ya sea el País Vasco, Valencia, Andalucía o cualquier otra ciudad. En estos lugares el público es diferente al que solemos tener en Suecia o Alemania donde también actuamos mucho. La audiencia de España es alocada y feliz. Puedes diferenciar cuando estás aquí porque la gente se muestra salvaje.

MENSAJE PARA EL PÚBLICO «Que traigan una camiseta de recambio porque les vamos a hacer sudar y que estén listos para darlo todo»

– ¿Qué les ha motivado a realizar esta nueva gira?

– Hay muchas ciudades en las que no hemos estado tanto en estos años y la excusa ha sido que publicamos el single 'Be a Baboon' en verano, principalmente para incluirlo en las actuaciones de festivales. Sentimos que debíamos seguir en contacto con el público. Así que decidimos, después de terminar la época de festivales, continuar tocando en salas. No podíamos esperar un año a que saliese el próximo disco. Necesitábamos seguir, conectar con la gente y darles algo nuevo. Sobre todo estamos en esta gira para mantener el contacto con los fans y, con suerte, cautivar y sumar a otros nuevos seguidores.

– Es la última incorporación a la banda ¿Cómo fue su adaptación?

– Fue un proceso bastante largo. El anterior guitarrista, Håkan (fundador de la banda) y yo tuvimos unas sesiones donde me enseñó todas las partes de la guitarra de las canciones de The Baboon Show. Me mostró como las interpretaba él, pero me dijo que necesitaba darle mi toque, poner mi personalidad en ellas. A partir de ahí estuvimos seis meses ensayando antes de realizar mi primer concierto con el grupo que tuvo lugar en Alicante.

– ¿Esto hace que tenga una conexión con el público de aquí?

– Lo adoro, así que intento aprender lo máximo de español que puedo. En Suecia no tengo la oportunidad así que aprovecho cuando estamos de gira por España para intentar sumergirme en el idioma. Me da la oportunidad de mejorar.

– ¿Está satisfecho con su trabajo en el grupo?

– Sí. Me recibieron con los brazos abiertos desde el principio como un cuarto miembro y no solo como un músico. Lo que quiere decir que tienen en cuenta mi opinión. Me permitieron ser parte del proceso de composición desde que llegué. Está siendo muy divertido y es un placer poder participar en la creación y no solo tocar lo que te dan hecho.

– ¿Cómo hacen para mantener el nivel de energía en directo?

– Al público le gusta nutrirse de la energía de la cantante. Cuanto más enloquece Cecilia, más enloquece la audiencia. Diría que el ochenta por ciento de la gente está centrada en ella durante el espectáculo. Mientras tanto, Frida, Niclas y yo simplemente intentamos seguirle el ritmo, porque si estuviésemos quietos se vería extraño. Ella tiene muchísima actitud, incluso en los ensayos y en cualquier lugar. Nació así y tengo que ir al gimnasio para poder igualar su energía.

– En enero continúa la gira en Alemania ¿qué tiene previsto The Baboon Show para 2026?

– España es el primer destino de a gira. Después de Alemania tenemos Finlandia y Suecia, y en verano continuaremos con los festivales. Cuando llegue otoño entraremos en el estudio, aunque seguramente grabemos previamente algún single para publicar antes de tener el álbum completo. Ese es el plan, estaremos bastante ocupados en 2026.

– ¿Tiene algún mensaje para sus seguidores de Logroño?

– Que traigan una camiseta de recambio, porque les vamos a hacer sudar. Necesitarán ropa extra para no congelarse cuando vuelvan a salir a la calle después del concierto. Y que estén listos para darlo todo y cantar la canciones con nosotros.