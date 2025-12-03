LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El cuarteto The Baboon Show. PROMOCIONAL

Simon Dahlberg

Guitarrista de The Baboon Show

«Ofrecemos un espectáculo incluso más alocado que en otras ocasiones»

El grupo sueco de punk rock actúa este viernes en la sala Concept de Logroño con la banda valenciana Deaf Devils como telonera

Sanda Sainz

logroño.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:39

Comenta

La arrolladora puesta en escena del grupo sueco The Baboon Show se podrá disfrutar este viernes en la sala Concept de Logroño, que abrirá sus ... puertas a las 20.30 horas. Los valencianos Deaf Devils se encargarán de calentar el ambiente. La entrada anticipada cuesta 27 euros y taquilla valdrá 30.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

