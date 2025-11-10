Lorenzo Silva y 'El arte de ocultar', en el Festival de Narrativas Cuéntalo Este martes en la Biblioteca Rafael Azcona (a las 19.00 horas), junto a Alberto García Marcos, charlan Lady Desidia, Javi Rey, Carmen Segovia y Sara Morante

La Rioja Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:58 | Actualizado 21:47h. Comenta Compartir

El escritor Lorenzo Silva participó este lunes en la tercera conversación del Festival de Narrativas Cuéntalo junto a Juan Carlos Galindo, periodista cultural y autor de novela negra. Acompañados por la también escritora Azahara Alonso y bajo el título 'El arte de ocultar', analizaron cómo se construye el relato del crimen y de qué manera la narrativa de novela negra permite explorar la condición humana.

Este martes en la Biblioteca Rafael Azcona (a las 19.00 horas), junto a Alberto García Marcos, charlan Lady Desidia, Javi Rey, Carmen Segovia y Sara Morante, cuatro de los cinco ilustradores que plasman sus creaciones en los escaparates de nueve librerías de la ciudad.