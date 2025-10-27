La silla riojana de Ana María Matute

J. Sainz Logroño Lunes, 27 de octubre 2025, 07:56 Comenta Compartir

Para mí es una tierra que quiero mucho y que me trae muchos recuerdos de cuando íbamos allí, a Mansilla, donde mi mamá tenía una casa, una finca donde lo pasábamos muy bien. Aquello era como un paraíso». Nunca se cansaba Ana María Matute, por más veces que regresara, de recordar su infancia en la sierra. Ahora que se cumple el centenario de su nacimiento (Barcelona, 1925) y ella ya no está, La Rioja también quiere corresponderle y recordarla.

En su memoria comienzan hoy en Logroño las Jornadas Ana María Matute, una semana de actos académicos y lúdicos centrados unos en su obra literaria e inspirados otros en su personal universo emocional e imaginario. Van a ser siete días de programa, con siete días de actos entre la erudición de las conferencias especializadas y los bucólicos paseos por aquellos bosques y aquellos ríos de la niña que fue Ana María en aquella Rioja que ya solo existe en sus relatos.

Primera jornada 'El sillón de Ana María Matute' Biblioteca de La Rioja hasta el domingo 2 (de 08.30 a 21.15 horas).

Seminario 'Sueños rotos y tierras prometidas en 'Luciérnagas', Carlos Mata (Universidad de Navarra); 'Aplicación del modelo de transpodidáctica textual (MTT)', María Pilar Couto (U. de A Coruña); 'Influencia de la tradición oral', Nieves Gómez (U. de Almería); y taller 'Ana María Matute en el aula', Alberto Gutiérrez (U. de Castilla la Mancha).

Edificio de Filología de 16.00 a 19.00 horas.

Entre las actividades más singulares destaca la instalación sonora 'El sillón de Ana María Matute' (desde hoy y hasta el domingo en la Biblioteca de La Rioja) que permitirá a cualquier persona acercarse, detenerse y pararse a escuchar la voz y los textos de la autora en una experiencia inmersiva. La propia Ana María Matute, su voz al menos, leyendo o comentando fragmentos de algunas de sus obras. Unos minutos de ella en su silla, en su regazo, en su mundo imaginario.

Es parte del programa del Gobierno de La Rioja a través de la Fundación San Millán, la Universidad de La Rioja (UR), el Ministerio de Cultura y la compañía teatral Zarándula Producciones.

En el terreno académico, el VI Seminario Internacional Ana María Matute reunirá hoy en la UR a cuatro investigadores en torno a la autora desde enfoques literarios, pedagógicos y culturales diferentes.

Entre otras ponencias: 'Sueños rotos y tierras prometidas en 'Luciérnagas'' (Carlos Mata, Universidad de Navarra); 'Aplicación del modelo de la transpodidáctica textual' (Pilar Couto, Universidad de A Coruña); 'La influencia de la tradición oral en la obra literaria de Ana María Matute' (Nieves Gómez, Universidad de Almería); y el taller 'Ana María Matute en el aula' (Alberto Gutiérrez, Universidad de Castilla-La Mancha).

Es solo el comienzo de toda una semana de memoria humana y literaria que tendrá diversos contenidos y concluirá, dónde si no, en el paisaje a la vez real e imaginario de Mansilla.

