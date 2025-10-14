Siete grupos de teatro participan en la 41ª edición de la Muestra de Teatro de Aficionados La iniciativa se desarrollará, en el Auditorio Municipal del 16 al 26 de octubre

La Rioja Martes, 14 de octubre 2025, 13:52 Comenta Compartir

La compañía 'Ateneo Teatro' debuta en la 41ª edición de la Muestra de Teatro de Aficionados, que organiza la Asociación de Vecinos 'El Carmen' de Logroño, y en la que se darán cita otras cinco compañías riojanas, además de la alicantina 'Alpí Teatre'.

La iniciativa, en la que estarán presentes estos siete grupos teatrales, se desarrollará, en el Auditorio Municipal, del 16 al 26 de octubre, a partir de las 20.00 horas, y es de acceso gratuito hasta completar aforo.

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, que ha presentado este martes la muestra junto a la presidenta de la Asociación de Vecinos 'El Carmen', Margarita Martínez; y el miembro de la Junta, Antonio Pujades; la ha calificado como «una excelente ventana para que los muchos aficionados y aficionadas a la escena con los que contamos en la ciudad puedan mostrarnos su gran talento, al tiempo que una oportunidad para que los espectadores accedan a una programación variada y de calidad».

La programación incluye la representación de siete obras, seis de las cuales pondrán en escena grupos locales, además de una séptima que llegará de la mano de un grupo alicantino, de Alfaz del Pí, que llega de la mano de una componente con raíces logroñesas.

La muestra incluirá, tanto a dramaturgos célebres de diferentes épocas -como Muñoz Seca, García Lorca e Ira Levin-, algunos de los nombres más representados de la escena actual, como Alfredo Sanzol o autoras y montajes más recientes, como Piedad Valverde, cuya obra 'Años luz' se pondrá en escena por primera vez con el montaje de Ateneo Teatro.

Programación

Jueves 16 de octubre. 'El fresco del fuego y otras astracanadas'. Teatro Crítico Universal, de la Universidad de La Rioja pone en escena una comedia de Pedro Muñoz Seca.

Viernes 17 de octubre. 'En la luna': Grupo de Teatro Alpí Teatre (Alfaz del Pí)

Sábado 18 de octubre. 'La boda de la novia': Asociación Escenario Vacío Se trata de una adaptación contemporánea y feminista basada en la obra 'Bodas de Sangre' de Federico García Lorca.

Domingo, 19 de octubre. 'El cuarto de Verónica': La Garnacha Teatro.

Viernes 24 de octubre. 'Años luz': Ateneo Teatro Montaje.

Sábado, 25 de octubre. 'Somos mujeres': K'ndilejas Logroño

Domingo, 26 de octubre. 'Percy Jackson. El ladrón del rayo': Teatro Pobre IES La Laboral

Temas

Logroño