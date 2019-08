«Siempre intentamos que el volumen sea el máximo» Viernes, 30 agosto 2019, 08:16

Sergio Salvi forma, junto a Sandra Delaporte, el dúo de música electrónica Delaporte. Se dieron a conocer gracias al programa de televisión 'Fama, a bailar', que empleó su canción 'Un jardín', y hoy serán los segundos en actuar, a las 20.20 horas en el Escenario Principal del MUWI.

No será la primera vez en Logroño puesto que ya actuaron en el 'Café Cantante' de Actual 2018. «Recordamos un muy buen público, muy animado, y ahora esperamos más», recuerda Sergi Salvi. Eso sí, el recinto será muy distinto, pasan de uno cerrado al aire libre del patio de Bodegas Franco Españolas. «Siempre intentamos que el volúmen sea el máximo que nos permitan. El concierto va a ser distinto porque tenemos un disco nuevo y hemos pasado por muchos festivales en los que hemos podido rodar las canciones», expone Sergi.

Una de las cosas que producen las canciones de Delaporte es ganas de bailar, pero Salvi advierte de que no es el objetivo principal: «Ante todo, son canciones y están hechas para expresar emociones, pero como es electrónica, obviamente el baile es un componente fundamental, pero no el objetivo, ese puede ser el disfraz». Ahora puede parecer lejano, pero Delaporte empezó haciendo versiones. «Había un poco de todo porque no sabíamos qué queríamos hacer, fue un modo de abrir camino e ir conociéndonos», admite Salvi. Hasta ahora en que son mitad músicos, mitad 'influencers', vestidos y patrocinados por Nike y Amazon. «Las marcas te patrocinan cuando ven que tienes una parte de 'influencers' y lo hemos adoptado de manera natural», reconoce Salvi.