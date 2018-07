«Siempre nos ha gustado meter muchas referencias, lo vemos como homenajes» Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro (Rufus T. Firefly) en una imagen promocional. :: L.R. El grupo, que abre mañanael Escenario El Naturalista del Ezcaray Fest, presenta las canciones de su nuevo disco, titulado 'Loto' Víctor Cabezuelo Cantante y guitarra de Rufus T. Firefly DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Viernes, 27 julio 2018, 00:08

'Pulp Fiction', 'Cisne negro', 'El Halcón Milenario', 'Demogorgon', 'Final Fantasy'... son títulos de canciones de Rufus T. Firefly, el grupo que mañana, a las 19.30 horas, abrirá el Escenario El Naturalista del Ezcaray Fest. Después actuarán Mi Capitán, Rosendo y Juanito Makandé. Rufus T. Firefly, grupo liderado por Víctor Cabezuelo -quien contesta a esta entrevista- y Julia Martín-Maestro, acaban de editar su sexto disco, 'Loto' (2018).

-Ya el nombre del grupo es una referencia cinematográfica. ¿Es una llamada a una generación?

-La verdad es que el nombre surgió de manera casi casual. Quisimos presentarnos a un concurso nada más formar el grupo, acabábamos de ver 'Sopa de ganso' y nos lo pusimos de manera provisional, pero ganamos ese concurso y, como parece que nos había dado suerte, nos lo quedamos.

«En cuanto dominamos mínimamente algo, nos cansamos y pasamos a otra cosa»

-En la música de Rufus T. Firefly hay muchas referencias populares, al cine, a series, a la literatura... como el 'Demogorgon' de 'Strangers Things'.

-Siempre nos ha gustado meter muchas referencias, lo vemos como homenajes a cosas que nos gustan, es nuestra manera de agradecer a lo que nos ha animado o ha hecho que nuestra vida vaya a mejor.

-¿Es más fácil conectar con el público con este tipo de referencias?

-Puede ser. En ese sentido no hay muchas normas, se conecta o no pero no se sabe muy bien por qué. Yo no sabría decir por qué con el anterior disco, 'Magnolia', y con este nuevo hemos conectado de esta manera con el público. Considero que, en realidad, siempre hemos hecho más o menos lo mismo. Forma parte del encanto de la música.

-¿Consideran tener más influencia cinematográfica que musical?

-También literaria y artística. Nos influyen las cosas que nos llenan. Creo que siempre nos queremos ver reflejados en ellas.

-¿Y qué les influye ahora?

-El cine es una fuente infinita. Seguimos conociendo a artistas nuevos. Indagamos mucho en otro tipo de artistas diferentes y eso creo que marca mucho tu manera de hacer canciones. Nadie nace sabiendo hacer música, todo te marca y te va guiando en el camino.

-El grupo ha sobrevivido a un importante cambio en la formación y a este le ha seguido el punto álgido de Rufus T. Firefly...

-Estuvimos a punto de abandonar el proyecto porque el grupo lo habíamos hecho entre cinco amigos y dos de ellos ya no estaban, así que la esencia del grupo quedaba muy desvirtuada, ya no tenía el mismo sentido. Pero decidimos sacar el disco adelante como agradecimiento a la gente que nos había seguido hasta entonces, como una especie de despedida, y resulta que empezó a gustar mucho. Al final cambiamos seres queridos por seres queridos y parecía que todo era más o menos lo mismo, aunque no igual.

-Una de sus máximas referencias era The Smashing Pumpkins y, en cambio, han versionado a The Beatles en su nuevo disco. ¿Por qué?

-Nuestra época de The Smashing Pumpkins ya pasó, aunque siempre los llevaremos en el corazón porque hemos aprendido mucho de ellos. Nos vamos abriendo todo el rato a nuevos estilos de música. Al final, todo lo que hacemos es la suma de muchas cosas que nos han marcado a lo largo de los años. Por supuesto, The Smashing Pumpkins están ahí, pero ya hemos tenido una época de rock 'noventero'. En cuanto dominamos mínimamente algo, nos cansamos y pasamos a otra cosa.

-Hablando de rock 'noventero', sus últimos discos también recuerdan a Radiohead...

-Sí, es otra de las referencias clave en esta banda, uno de nuestros grupos favoritos. Pero, más que la música de Radiohead, nos gusta la forma de verla que tuvieron. Sacaron 'OK Computer', un disco tremendo y redondo del que podrían haber vivido hasta hoy. Cuando lo tenían todo hecho decidieron ser como otra banda, cambiar el rollo, no se conformaban, querían evolucionar.

-¿Eso es un aviso en lo personal?

-Sí, con 'Loto' queríamos cerrar una etapa psicodélica. Ahora ya nos hemos quedado a gusto y queremos hacer cosas diferentes.