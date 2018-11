En Logroño la Navidad empieza a mitad de julio, que es cuando la administración número 6 saca a la calle su Papá Noel anunciando que ya está a la venta la lotería. Las palomas de Muro del Carmen ladean sus cabezas huecas al pasar junto al muñeco, los perros lo olfatean y después alzan sus ojos para mirarlo con un gesto parecido al que componen sus dueños. Un año los responsables de la administración tuvieron la genial ocurrencia de colocarle unas gafas de lentes rojas y redondas como de John Lennon. Eso le daba al monigote un aspecto aún más ilógico: gorro navideño, gafas de estrella de rock y los rizos de sus barbas danzando esponjosamente en el aire bochornoso del verano logroñés; imposible no entrar y comprar un décimo, o mil.

Aquí se lleva pregonando medio año, pero estos días se ha estrenado el anuncio del sorteo extraordinario porque ahora es cuando se acelera el pulso de la rifa navideña. De improviso, mientras pones la lavadora o buscas el mando de la televisión entre los cojines del sofá, te sorprende el whatsapp de un amigo: «Estoy en Ávila, ¿te cojo lotería?». Es como el sonido de un disparo en el silencio del bosque. Entonces me entran ganas de decir lo de Scrooge en 'Cuento de Navidad': «Todos los idiotas como tú deberían ser hervidos con una rama de acebo clavada en el corazón», pero me callo y tecleo un 'Ok' breve y desapasionado.

Pronto llegará ese rumor de los bombos dando vueltas, que es como el sonido de la ducha de la habitación contigua en el hotel, una cosa agradable pero ajena. Luego, cuando termine la cantinela de los niños de San Ildefonso, comprobaré los números con la mirada urgente y famélica; siempre nada. El año que tocó el Gordo, un conocido de Calahorra me decía sonriendo: «No nos ha tocado, pero en el fondo sí, porque nos hemos comprado el piso este verano y, claro, ahora costaría mucho más». Era una forma triste de consolarse. Triste e inútil, seguramente. Yo prefiero la del compañero de trabajo que tiene pegada sobre la pantalla del ordenador una colección de figuritas anodinas, incomprensibles: «Son del roscón de reyes, que me toca todos los años. La lotería, jamás, pero el roscón nunca falla».