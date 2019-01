La SGAE denuncia por fraude a las sociedades que gestionan los derechos de autor a Sabina y Sanz Á. SOTO MADRID. Sábado, 19 enero 2019, 01:04

La Sociedad General de Autores Españoles (SGAE) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid por supuestas irregularidades en la actuación de personas jurídicas que son socias de la entidad y que representan a artistas como Alejandro Sanz, Joaquín Sabina o Pau Dones, aunque la entidad aclara que la denuncia no se dirige contra los músicos. Según publica 'El Mundo', la SGAE quiere que la administración investigue si estos músicos, de la mano de varias multinacionales discográficas, utilizaron sociedades pantalla para eludir el pago de impuestos en sus cobros de derechos de autor. El fraude podría alcanzar los 70 millones de euros en los últimos diez años. «El consejo de dirección ha tomado esta decisión en ejercicio de su responsabilidad y para salvaguardar los intereses de la entidad. La decisión de poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes se produce después de haber constatado, previa consulta a los servicios jurídicos internos de SGAE, que dicha actuación puede ser contraria a Derecho la propia normativa interna de la SGAE», aseguró la entidad en un comunicado. «La SGAE no prejuzga los hechos, sino que se limita a trasladarlos a las autoridades competentes», añadió, para enfado de los propios artistas. Pau Donés se mostró sorprendido de que se actúe contra ellos por este sistema de cobro porque «está consensuado» por la propia entidad, editoriales y artistas. «Lo sugirió, aprobó y practica desde hace más de veinte años», incidió en una carta el líder de Jarabe de Palo, que cargó contra una junta elegida por el «0,7% de los socios» debido a un sistema electoral «a todas luces irregular» -no se permitió el voto electrónico-.