«Separar a las familias como ha hecho Trump es un escándalo» La actriz Eva Longoria, protagonista de 'I Love Dogs'. «Deberíamos estar más abiertos a ayudar», dice la intérprete de origen mexicano, que estrena la comedia 'I Love Dogs' Eva Longoria Actriz MARÍA ESTÉVEZ LOS ÁNGELES. Jueves, 6 septiembre 2018

La actriz Eva Longoria (Corpus Christi, Texas, 1975) acaba de ser madre por primera vez, así que se encuentra en una etapa de adaptación. Habitual de la prensa tanto por su labor artística como por su vida personal, la protagonista de la serie 'Mujeres desesperadas' ha estado casada con el también actor Tyler Christopher y con el jugador de baloncesto Tony Parker. De su primer matrimonio mantenía a su fiel perrita Jinxy, una maltés blanca que le regalaron en 2003 y que ha fallecido recientemente, de manera que el estreno, mañana, de su nueva película, la comedia 'I Love Dogs', se ha convertido en un recuerdo a su mascota.

-En un momento de la película pronuncia la frase: «Incluso las personas felices lloran». ¿Le sucede a usted también?

-Últimamente todo el tiempo. Siento ganas de llorar por cualquier tontería, especialmente a causa de mis hormonas. Cada vez que veo una película o un anuncio, incluso los de las compañías de seguros (risas). Hace unos días, por casualidad, lloré después de vacunar a mi hijo.

-Su familia tiene orígenes mexicanos. ¿Qué aspecto de la cultura mexicana le gustaría transmitir a su hijo?

-Sin duda, el valor de la familia, la idea de tener una gran familia muy cerca. Y luego la cocina, que es una de las mejores del mundo.

-Su fundación (Eva Longoria Foundation) ayuda a mujeres latinoamericanas, incluidas las familias que recientemente han sido separadas de la administración Trump en la frontera entre México y Estados Unidos...

-Es una historia realmente triste, una tragedia. Participé en manifestaciones contra este escándalo. El objetivo es convencer a nuestros políticos de cambiar la legislación para reunir a estas familias. Quién sabe cómo terminará todo esto.

-¿Qué piensa de las políticas antiinmigración que se está extendiendo por todo el mundo ahora?

-Hay una ola de intolerancia indescriptible. Sin embargo, no entiendo cómo, con Internet y las redes sociales, se mantiene así. Todos deberíamos estar más informados, más expuestos y predispuestos a otras culturas. Deberíamos estar más abiertos a ayudar a las personas, a ser tolerantes. Pero no es así. Por el contrario, sucede exactamente al revés. Vivimos en una comunidad global: es esencial aprender a ser tolerante, a aceptar otras culturas y religiones.

-¿Cuál es su relación con las redes?

-Amo las redes sociales. como figura pública, las uso principalmente para conectarme con mis seguidores. Al mismo tiempo, sin embargo, me doy cuenta de los aspectos negativos que pueden tener, especialmente para los jóvenes que terminan bajo la presión de mostrar a toda costa un cuerpo perfecto y una vida perfecta. Todas las fotos que me hago están retocadas, nosotros contamos con la ayuda de profesionales. Las chicas más jóvenes, en cambio, ven y sienten que tienen que ser perfectas, pero al final lo que persiguen es solo una ilusión. Es algo que puede ser abrumador, en un sentido negativo. Las fotos que ven son muy subjetivas.

-¿Qué consejo le daría a una chica que está persiguiendo su sueño de convertirse en actriz?

-Tengo que pensar un momento, porque mi sueño no era convertirme en actriz. Fui a la universidad, me gradué y un día me dije que quería actuar. Fue más fácil para mí porque todavía tenía la seguridad de mi título, sabía que podía arriesgarme. Creo en el poder de la educación. Lo más importante es el estudio de la profesión, para estar listo cuando se presente la oportunidad de tu vida.

-Para usted esa oportunidad fue 'Mujeres desesperadas'. ¿Echa de menos ese período de su vida?

-Sí, para morirse. Echo de menos a mi Gaby (su personaje en la serie), nunca la olvidaré. Echo de menos ir a trabajar todos los días y encontrar las mismas personas, el mismo camarógrafo, el mismo diseñador de vestuario. Fue como formar parte de una gran familia. Me encantó ese trabajo.

-Empezó en la televisión y ahora es donde todos los actores quieren trabajar. ¿Volvería?

-Por supuesto que sí, es mi entorno favorito. Me gusta su ritmo, el hecho de tener que interpretar a un personaje durante mucho tiempo, en lugar de la duración de una sola película.