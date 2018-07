«La sentencia es un paso de gigante para proteger a las mujeres y sus hijos» Ángela González muestra el fallo del Supremo, ayer, durante la rueda de prensa. :: efe Ángela González, a quien el Estado indemnizará por permitir una visita en la que su exmarido mató a su hija, reclama a los jueces que no se repita R. C. Miércoles, 25 julio 2018, 00:03

Madrid. Ángela González Carreño considera que la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a indemnizarla con 600.000 euros por el asesinato de su hija en 2003 a manos de su exmarido, a quien un juez permitió verla sin vigilancia pese a estar condenado por maltrato, es «un paso gigantesco para la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas». Ayer, en rueda de prensa, narró su drama y cómo nunca tiró la toalla, pese a que la sentencia llegó tras 15 años de reveses y desamparo judicial, porque «la fuerza me la dio ella», su niña.

El fallo del alto tribunal, que obliga a compensarla por daños morales, se produjo después de que ningún tribunal nacional atendiese sus reclamaciones y tuviese que ser la ONU quien dictaminase que el Estado español vulneró los derechos de González y de su hija.

«Sé que se están haciendo cosas para luchar contra la violencia de género y tengo la esperanza de que esta sentencia sirva para que la justicia nunca más deje a ninguna mujer o niño desprotegidos», reclamó, informa EP. González relató cómo han sido estos últimos 15 años de su vida, en los cuales tanto la Audiencia Nacional (2008) como el Supremo (2010) y el Tribunal Constitucional (2011) rechazaron su demanda. Esta madre coraje siempre mantuvo un «hilo de esperanza» pese a los desplantes de los tribunales españoles, pero admitió que con cada negativa «se me hundía el mundo».

«No podía entender que durante diez años nadie se dignase a leer mi verdad, pero pensé que el asesinato de mi hija y nuestra dignidad no se podían callar. Alguien tenía que responder ante esta gran injusticia. A mi hija la asesinaron porque no se la protegió. Algo que no me cansé de pedir: protección y vigilancia para ella», explicó. Su opinión es que para la justicia «prevaleció más el interés del padre maltratador» quien, a su juicio, «utilizaba y manipulaba a su antojo» a la niña con la «única intención» de hacerle a ella «el mayor daño posible». Motivo por el que está convencida de que la asesinó cuando solo tenía siete años.

Un tribunal permitió en 2002 un cambio en el régimen de visitas, de manera que el padre, un «ser que estaba denunciado por amenazas constantes de muerte», podía estar con su hija tres horas los jueves de cada semana, sin la supervisión de terceros que hasta ese momento tenía. No tiene duda de que «estuvo esperando durante tres años para hacer lo que estaba anunciado: matarla». Pese a que cada viernes denunciaba a Servicios Sociales el «estado» en que regresaba su hija de las visitas, González explicó que las trabajadoras sociales no informaron al juzgado «de lo que estaba sucediendo».