Los ilustradores Lady Desidia (i), Carmen Segovia, Diego Rodríguez, Sara Morante y Javi Rey. Juan Marín

Los secretos mejor guardados, y pintados, de Cuéntalo

Nueve librerías logroñesas presumen durante esta semana de la obra de cinco reconocidos ilustradores en sus escaparates, gracias al Festival de Narrativas de Logroño

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:47

Cuéntalo es un festival con más que palabras. También lo es de imágenes e imaginarios que, en cada edición, recrean destacados ilustradores nacionales sobre los ... escaparates de distintas librerías de la capital riojana. En esta ocasión, el Festival de Narrativas de Logroño ha contado con la presencia, y las pinceladas, de Lady Desidia (Vanessa Borrell), Carmen Segovia, Sara Morante, Javi Rey y Diego Rodríguez-Robredo.

