Los secretos mejor guardados, y pintados, de Cuéntalo
Nueve librerías logroñesas presumen durante esta semana de la obra de cinco reconocidos ilustradores en sus escaparates, gracias al Festival de Narrativas de Logroño
Logroño
Martes, 11 de noviembre 2025, 17:47
Cuéntalo es un festival con más que palabras. También lo es de imágenes e imaginarios que, en cada edición, recrean destacados ilustradores nacionales sobre los ... escaparates de distintas librerías de la capital riojana. En esta ocasión, el Festival de Narrativas de Logroño ha contado con la presencia, y las pinceladas, de Lady Desidia (Vanessa Borrell), Carmen Segovia, Sara Morante, Javi Rey y Diego Rodríguez-Robredo.
Autores y librerías
-
Lady Desidia Ilustra los escaparates de la Casa del Libro y Cerezo
-
Javi Rey Ha intervenido en Escala y Castroviejo
-
Carmen Segovia En Semilla Negra y Santos Ochoa (Gran Vía)
-
Sara Morante En Santos Ochoa (Calvo Sotelo) y Entrecomillas
-
Diego Rodríguez-Robredo En Veo Veo
Excepto este último, cada autor ha intervenido en dos librerías con imágenes y escenas de su libre albedrío sustentadas en el 'secreto', leitmotiv del festival. En secretos que atraviesan escaparates de cristal voceados por personas, pero también por animales y plantas; que viven agazapados en nuestro interior, en el espacio doméstico o en los cuentos; y que en la mayoría de los casos son confidencias positivas.
Con estos cinco autores hemos recorrido buena parte de la ruta de librerías ilustradas. Partimos desde Cerezo, en la calle Portales, donde Lady Desidia representa el acto de contar un secreto a través de una figura femenina. De su boca sale una maraña de plantas, flores y pájaros, en ese momento liberador en el que desvelamos un secreto durante largo tiempo guardado y enredado en nuestro interior.
Apenas a unos metros, en la librería Castroviejo, Javi Rey trata de explicar el secreto de un relato a su hija de seis años. Y lo concreta en una frase y en sus voces narradoras: «Había una vez... y entonces… pero luego... y al final...». El vacío entre palabras –nos explica el autor– «es donde metemos todas las historias y eso para mí representa un poco el secreto». Para este premiado dibujante de cómics, que no ilustrador, el paso por Cuéntalo «ha sido un reto encantador porque me ha permitido salir de mi zona de confort», reconoce.
1 /
La librería Semilla Negra presume en su escaparate de una obra de Carmen Segovia basada en el universo de Shirley Jackson, cuya antología ilustró en 'Cuentos oscuros' (2024), y que sitúa el secreto en el ámbito doméstico, en la casa.
Con una mirada ecologista, Sara Morante coloniza el escaparate de Santos Ochoa (Calvo Sotelo) con una frondosa vegetación y con dos pájaros cubiertos con máscaras humanas, metáfora y crítica de nuestro antropocentrismo.
Finalizamos ruta con Diego Rodríguez-Robredo en la librería Veo Veo, donde a punto está de entrar una gran bandada de pájaros que portan secretos enrollados en pergaminos. Si en su reciente 'Historias bestiales' este dibujante y arqueólogo rinde un ilustrado homenaje a los animales que dejaron huella en la historia, en Logroño ha querido hacerlo con las cigüeñas, cormoranes, garzas, palomas... que habitan en nuestro parque del Ebro.
El festival Cuéntalo ha organizado visitas guiadas por estas librerías durante toda la semana, cada día con salida desde un establecimiento (información en la web www.festivalcuentalo.com. Entre este miércoles y el viernes, a las 17.00 horas, y el sábado a las 12.00.
