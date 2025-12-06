Con Sapo en la cachonda mansión de Frank Furter

Público y actores comparten corro y número musical durante la función de 'The Rocky Horror Picture Show', el pasado viernes en la sala Gonzalo de Berceo.

Treinta años han transcurrido desde el debut de Sapo Producciones. Fue en la residencia de Albelda, en un congreso de úlceras por presión donde Josué Lapeña se mimetizó en una de estas úlceras, enganchado a la espalda de Martín Nalda, en esa manera tan divertida y sutilmente transgresora que tienen de hacer 'teatro a la carta'.

Martín, Josué y Mapy Domingo celebran estos días el redondo aniversario de su productora y compañía teatral con un espectáculo tan poco convencional como ellos y con el que hace una década abrieron el festival Actual. Se trata de 'The Rocky Horror Picture Show', un show a caballo entre el cine, el musical y el teatro donde el público es protagonista y parte de la fiesta.

Numerosos riojanos desfilan estos días por la sala Gonzalo de Berceo de la capital para vivir esta experiencia inmersiva, tan divertida como única en cada función. El aforo, eso sí, está completo para los cuatro pases programados (desde el viernes y hasta este lunes).

El show se sustenta en 'The Rocky Horror Picture Show', película rodada por Jim Sharman en 1975 (y basada en el musical de Richard O'Brien). Sobre el escenario y entre las butacas de la platea, veinte actores de Sapo dan vida a los personajes de esta película de culto, cuya proyección discurre paralela al espectáculo durante dos horas catárticas e imprevisibles de rock, glam, cabaret, juerga...

Las Varietés 'transilvanas'

Allí están Josué Lapeña recreando al doctor Frank-N-Furter; los transilvanos de su castillo interpretados por las Varietés Riojanas; otros protagonistas de la cinta y Martín Nalda como maestra de ceremonias y maga improvisadora. En total, una veintena de actores y una sorpresa final: el sorteo de una cesta 'Rocky Horror sapuna'.

Mientras, sobre la pantalla cinematográfica de la Gonzalo de Berceo se proyecta la historia de Janet Weiss (Susan Sarandon) y Brad Majors (Barry Bostwick), una pareja recién comprometida y que, tras una avería en su vehículo, se ve obligada a pasar la noche en la mansión del Doctor Frank-N-Furter, quien celebra la convención anual de transilvanos con motivo de la creación de su criatura, Rocky Horror, un hombre perfecto cuyo 'medio' cerebro pertenece a un delincuente juvenil.

Con temas que son casi himnos –como 'The Time Warp'–, esta película es, en sí misma, un musical rock que honra y, al mismo tiempo, satiriza las películas de ciencia ficción y terror, en particular las producciones en blanco y negro de la RKO de las décadas de los años 50 y 60.

Desde su estreno, 'The Rocky Horror Picture Show' no tardó en convertirse en una película de culto y todavía se exhibe en cines de todo el mundo, con fiestas simultáneas como la que estos días se vive en Logroño.

Curiosamente, este lunes, entre el público de la Gonzalo de Berceo estará un profesor de la Escuela de Idiomas que de joven también se metió en la piel de Frank-N-Furter durante una performance de 'The Rocky Horror Picture Show' en Australia.

