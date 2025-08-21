Sala Negra estrena certamen de talentos

La Rioja Jueves, 21 de agosto 2025, 18:58 Comenta Compartir

Sala Negra ha puesto en marcha 'Brilla en la Sala Negra', certamen que busca talentos de La Rioja y comunidades vecinas de cualquier disciplina escénica (música, teatro, magia, humor, danza, circo...).

La convocatoria está abierta hasta el 7 de septiembre, y las galas se celebrarán los días 11, 12 y 13 del mismo mes.