Sagasta contará con su propio cómic: 'Sagasta, el viejo pastor' El IRJ acogió la tarde del viernes, en el marco del II Festival RiojaCómic, la presentación del proyecto

La Rioja Sábado, 4 de octubre 2025, 13:13 Comenta Compartir

El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) en colaboración con el Instituto de Estudios Riojanos (IER) han encargado la creatividad y la publicación de un tebeo que contará con 24 páginas originales a color, más portada y contraportada sobre el ilustre torrecillano Práxedes Mateo Sagasta.

Para ello, han contado con los ilustradores riojanos Pedro Espinosa (dibujo) y David Herce (guion), que ya han abordado las fases de investigación documental y realización de guion técnico y se centran actualmente en terminar la fase de dibujo.

El cómic, con una tirada de mil de ejemplares, se distribuirá entre bibliotecas públicas, ayuntamientos y centros educativos de la región.

El IRJ acogió la tarde del viernes, en el marco del II Festival RiojaCómic, la presentación del proyecto.

Temas

Logroño