«No saber quién es Quevedo es de ignorantes, pero si no sabes qué es el ADN no pasa nada» El científico y humorista cántabro, durante una de sus actuaciones televisivas / L.R. Ricardo Moure | Monologuista científico, biólogo y doctor en biotecnología El colaborador de 'Órbita Laika', experto en hablar para los que no saben nada de ciencia, pondrá el punto de humor el día 24 en Futuro en Español ÁFRICA AZCONA Logroño Sábado, 19 octubre 2019, 13:30

La ciencia (con historias sorprendentes) y la diversión estarán presentes en la IX edición de Futuro en Español, a cargo del monologuista Ricardo Moure, un joven científico cántabro, millenial y algo friki (lo admite complacido) al que hemos visto y seguiremos viendo como colaborador de los programas Órbita Laika (La 2 de RTVE) y al que se le puede escuchar en 'El gallo que no cesa', en RNE. El también biólogo y doctor en biotecnología cerrará el foro el día 24 en el Auditorio Municipal con 'Big-Vang-Ciencia', un espectáculo desenfadado y en el que todo lo que cuente en él es «científicamente riguroso».

-La ciencia empieza a salir de las aulas y laboratorios, hasta llegar a teatros , universidades y congresos como este sobre 'Educación y transformación digital'... Son 20 expertos, ¿lo ve fácil para sorprenderles?

-En peores plazas he toreado. Creo que funcionará. Los monólogos funcionan en general con todo tipo de público, salvo con los niños y adolescentes, con ellos, aunque te esfuerces, no resulta. Puede parecer que no tiene nada que ver, pero al final la ciencia también es cultura. Siempre se ha pensado que la cultura era patrimonio de las letras y por lo general a nadie le importaba de qué está hecho el mundo, cuando es fundamental saberlo.

«Hay gente de alto nivel académico que alardea de no tener conocimientos científicos y esto es grave» CIENCIA

-¿Un anticipo de lo que va a contar? ¿Viene acompañado de objetos como en la televisión?

-No, porque al final me distraen. Les voy a hablar de salud, que es algo que siempre interesa; van a aprender muchas cosas sobre obesidad y diabetes.

-Este es su campo. 'Famelab', el concurso de monólogos científicos, lo ganó en 2014 con este tema...

-Siempre he querido divulgar temas que controlo y este fue el tema de mi doctorado. Ahora hay una epidemia y es necesario hablar seriamente de la obesidad. Algo que digo siempre es que gordo no se está, se es. Porque, al final, acaba cambiando fisiológicamente el cerebro, también engorda. Y aunque luego tú adelgaces, hay algo que se te queda y eso te trae de cabeza toda tu vida. A mí me ha pasado, porque casi toda mi vida he sido obeso. Y sé lo que es: tienes que controlarte más, estar todo el día engañándote a ti mismo con el picoteo y tienes la comida siempre ahí cuando hay estrés.

«Por lo general, a nadie le importa de qué está hecho el mundo, cuando es fundamental saberlo» IGNORANCIA

-Cada tema que aborda, al final se refiere a un asunto complejo y también preocupante. En 'Órbita Laika', el programa que presenta el riojano Eduardo Sáenz Cabezón, habló de la resistencia de los virus...

-El problema de las bacterias resistentes a los antibióticos es un tema importantísimo que nos va a afectar a todos de aquí a 20 años y, sobre todo, va a ser un problema de salud pública más preocupante que el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Nos va a afectar a todos y nos va a obligar a cambiar nuestros hábitos de vida y ser mucho más precavidos en lo que hacemos..., quizás se llegue a plantear si se hacen determinadas operaciones porque el riesgo de infecciones no compensa. Si la ciencia hubiera formado parte de la cultura, quizás no hubiéramos llegado a este punto, porque la gente hubiera tomado conciencia.

-Otro momento estelar del programa fue cuando habló de algo desconocido para todos: la apocalipsis del 'permafrost'.

-Suena raro, pero no es broma. Resulta que por debajo del círculo polar ártico se encuentran muchas zonas en las que hay una capa congelada, en algunos casos desde la última glaciación o antes. Con el cambio climático, esta zona, que está llena de materia en descomposición, se está descongelando. Y lo que está saliendo a la luz son cadáveres, muchos peces, mucha vegetación muerta... Al derretirse emite un montón de CO2 y metano, que acaba pasando a la atmósfera e incrementando al final el efecto invernadero. Cuando se hacen las previsiones por el cambio climático no se tiene en cuenta este efecto y eso que es una bomba de relojería, porque puede desestabilizar el clima mundial pero a lo bruto.

«Estuve con la Reina Letizia hace dos semanas y se acordaba de mi charla sobre la grasa parda» PREMIO

-Y cuando la gente asiste a sus espectáculos y oye estos temas tan serios, ¿quiere saber más?

-No quieren que termine, muchos nos esperan a la salida para hacernos preguntas, quieren saber más. Hacemos comedia pero la gente nos toma muy en serio. Llamó la atención cuando hablé de la grasa parda que yo investigaba en el laboratorio y que es un tipo de grasa que tenemos en el cuerpo que adelgaza. Se activa con el frío.

-¿Les sorprende la escasa cultura científica que hay entre el público en general?

-Sí, es lo que comentaba antes. Creo que esto es en parte por el hecho de que la ciencia no se considere algo cultural... A cualquiera se le considera un ignorante por no saber quién era Quevedo, pero si no se sabe qué es el ADN no pasa nada. Hay muchos escritores, gente del mundo de las letras, con un nivel alto, que alardea de no tener conocimientos científicos y esto es grave.

-Ya sabe que viene Vargas Llosa a las jornadas. Aunque usted ya se ha codeado con la Reina Letizia...

-Sé que viene, pero creo que no coincidimos. Sí, la Reina me entregó el premio cuando gané hace cinco años el concurso de monólogos y se acordaba de todo lo que expliqué sobre la grasa parda.