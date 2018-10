'Rosquillas María', la mágica receta de 'El Rioja y los 5 sentidos' 'Rosquillas María' del recetario de la abuela de Marta Fernández. :: m.f.c. E.E. LOGROÑO. Domingo, 28 octubre 2018, 23:55

Marta Fernández Calvo regresará pronto a su tierra de la mano de 'El Rioja y los 5 sentidos'. Lo hará en noviembre próximo para participar en la Exposición de Arte Contemporáneo en la que cinco artistas abordarán los cinco diferentes sentidos. Ella se centrará en el gusto, sentido que casa a la perfección con uno de sus ejes de investigación: la comida.

En su propuesta, 'Rosquillas María', maridará lo culinario y lo emocional. Cuenta la autora que a su abuelo le encantaba el dulce y su abuela era una repostera excepcional, cuyos postres nunca faltaban en las celebraciones familiares. «Cuando él murió, mi abuela olvidó todas las recetas». Años después, tras fallecer también la abuela, en un armario de su casa apareció una carpeta amarilla con todas sus recetas. «Muchas son recetas de lo mismo pero con los nombres de las vecinas que se las proporcionaron: rosquillas María, rosquillas Encarna...».

Marta Fernández ha querido celebrar este hallazgo con la exposición que ha dado en llamar 'Rosquillas María'. «Me parecía bonito activar el recetario por última vez haciendo una de sus recetas. Así que durante la inauguración (el 8 de noviembre) cocinaré estas rosquillas, que también formarán parte de una instalación en la que habrá parte comestible y parte que no. Y voy a volver a trabajar con mi querido Toño (Naharro), que no me aguanto, por lo que habrá también cerámica».