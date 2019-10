«Hay que romper 'la brecha provincial', salir fuera» Concierto del grupo Messura. / Fernando Díaz Diego M. Continente | Músico El grupo riojano Messura publica mañana 'Animal' con el sello madrileño Entrebotones y el sábado ofrece un acústico y firma de cedés en Logroño SANDA SÁINZ Jueves, 10 octubre 2019, 21:46

En el año 2017 el grupo riojano Messura publicó el EP de cuatro temas 'Otoño XVII'. Desde entonces su actividad en directo ha sido frenética. Diego M. Continente es su cantante, guitarrista y compositor, Germán Ruiz-Alejos el bajista, Joselu Arriezu batería y David Burgui guitarrista. Hablamos con Diego con motivo de la publicación mañana de su nuevo disco, 'Animal'.

-¿Qué ofrece Messura en 'Animal'?

-Somos más abiertos y no nos ponemos puertas a lo creativo. Esto se va a notar en el sonido y la producción. Lo grabamos en ocho días en Reno Estudios de Madrid en diciembre de 2018. A nivel compositivo seguimos en la misma línea pero damos un salto en sonido y profesionalización. El disco tiene ocho cortes (tres medios tiempos, dos lentos y tres rápidos). Me gusta cuando me dicen que suena a Messura. A nivel musical puede sonar a muchas cosas, mamamos de muchísimos estilos y venimos de escenas dispares, una mezcolanza que al final es algo propio, nuestra meta.

-¿Con qué compañía se publica?

-Es un sello de Madrid, Entrebotones, que trabaja con grupos emergentes punteros. Teníamos ganas de avanzar a nivel estatal. Estoy orgulloso de lo hecho estos años en La Rioja y alrededores pero tengo acuñado un concepto al que nos enfrentamos: 'la brecha provincial'. Aquí hay bandas de nivel estatal pero resulta muy difícil salir. No desprecio lo de aquí pero la industria musical está en Madrid y que se interesen por nosotros es bonito. Hay que romper 'la brecha provincial', salir y que nos escuchen fuera.

-¿Cómo va la promoción?

-Estamos en Madrid con medios de todo tipo, desde radios nacionales a webs especializadas. Germán y yo ayer, y hoy me acompaña Burgui. Esto es muy bonito pero tenemos nuestros trabajos y hay que compatibilizarlo. Mañana hacemos una presentación a los medios en La Rioja, en Re-Loop de Logroño, y tocaremos un par de temas en acústico. El día 12 habrá una firma de discos y un concierto acústico con cuatro canciones, en Re-Loop, a las 13.30.

-¿Los cuatro miembros de Messura son profesores de música?

-Sí, Germán, en Logroño y Arnedo; Burgui, en Villava; Joselu, en San Adrián y Calahorra y yo, en Logroño. También son profesoras de aquí Marta León, Sara Rodríguez e Irene García, la sección de cuerda que nos acompaña a veces y que participa en el disco, en los dos temas más lentos. Burgui realizó los arreglos y son una pasada, de banda sonora.

-Y ahora, a preparar la gira...

-El 9 de noviembre tocaremos en Logroño, en la sala Concept y será especial. Queremos dar un salto cualitativo, profesionalizar el espectáculo y estamos trabajando en ello. El 16 de noviembre actuaremos en El Juglar de Madrid y a partir de enero estaremos de gira por todo el país.

-¿Algo más que añadir?

-En una tierra como esta, con muchísima calidad musical, parece que lo único que sirve de embajador es el vino. Hay bandas que hacen giras por Latinoamérica, salen de aquí, son embajadoras de La Rioja y no tienen apoyo. Soy muy crítico con el sufrimiento de 'la brecha provincial' y, en ese sentido, o nos volcamos todos o uno solo no puede hacer nada.