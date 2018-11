Red Rombo y Mark Olson actúan hoy en Logroño El sábado tendrá lugar el concierto fin de gira de Indomables y Cuarentena en Logroño y el domingo Pablo Sáinz Villegas tocará en Calahorra SANDA SAINZ LOGROÑO. Viernes, 30 noviembre 2018, 00:24

Red Rombo (bajista de Muchachito Bombo Infierno durante más de diez años) presenta su disco 'Push And Play' hoy, a las 22.30 horas, en el Biribay. Las entradas cuestan 8 euros anticipadas y 10 en taquilla. A las 23 horas, Mark Olson (The Jayhawks) estará en el Stereo Rock And Roll Bar logroñés. Llega con su gira del disco 'Spokeswoman of the bright sun' y las entradas tienen el precio de 10 euros anticipadas y 12 en taquilla. Son dos de las citas destacadas de este fin de semana pero no las únicas.

En el pub Cuatro Cantones está previsto un concierto fin de campaña de CCOO Enseñanza Rioja con actuaciones de G-Track, Los Zigalas, Paco Marín, Abejazz y Ruben-Ciano, entre las 20 y las 00. Acceso previa retirada de invitación en el sindicato o reservando a través del número de teléfono 941.23.81.91.

Viernes Red Rombo (Biribay); Mark Olson (Stereo); G-Track, Los Zigalas, Paco Marín, Abejazz y Rubenciano en la fiesta de CCOO Enseñanza Rioja (Cuatro Cantones); Saray García, Moiré y Marcos Marín (Multiocio de Calahorra) Sábado La Huella (Biribay); Indomables y Cuarentena (Biribay); Cerdito y DJ Guatecón (Stereo) Domingo Dr Trotski (Stereo) y Pablo Sáinz Villegas (Calahorra)

En Calahorra, también hoy, continúan los previos en la trastienda de Multiocio. Esta sesión se dedica a Violeta Parra. Intervendrán Saray García, Moiré y Marcos Marín, a las 20.45 horas, con invitación.

El sábado hay doble cita en el Biribay. A las 13 horas La Huella tocará para recaudar fondos para Yemen. El donativo será de 5 euros. A las 21.30 horas habrá concierto fin de gira de Indomables (Bilbao) con Cuarentena (Logroño). La entrada valdrá 6 euros.

En el Stereo actuará Cerdito (Madrid) y dj Guatecón a las 23 horas con entradas por 5 euros el sábado y el domingo Dr. Trotski, gratis, en el vermú'n'roll a las 13 horas.

El domingo destaca en Calahorra la visita de Pablo Sáinz Villegas al teatro Ideal con 'El alma de las Américas', a las 18 horas. Las entradas cuestan 25 euros en el patio de butacas y platea, 15 en el primer anfiteatro y 10 en el segundo.