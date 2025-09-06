Roberto Mendaza (Logroño, 1971) estudió técnico de rayos en la Escuela Sanitaria Pública de Navarra y lleva ejerciendo en Logroño casi 30 años. Actualmente, ha ... publicado su tercera novela 'Habitación 503', que puede adquirirse en la librería Entrecomillas.

– ¿Por qué empezó a escribir y cómo surge la idea de 'Habitación 503'?

– Fue en el año 2016, cuando acabó el verano y San Mateo. Decidí que tenía que hacer algo diferente y un programa de televisión que se llama 'Jefe infiltrado' me inspiró.

– ¿Algún episodio en concreto?

– Es un reality show y vi uno de sus programas que consistía en disfrazar al jefe de becario y que así los empleados no le conociesen. Fue ahí cuando pensé en diferentes posibilidades, empecé a escribir y así surgió mi primera novela 'Te lo merecías' (2017). Luego escribí otra en 2018, que se llama 'La estrella del bosque', y ahora 'Habitación 503' (2025).

– ¿El título de su tercera novela tiene algún significado?

– La historia del libro trata sobre el ingreso de un paciente, pero el título tiene también un significado más personal. Fue la habitación donde yo estuve muy malito hace unos años, en 2009 concretamente. Fui para una intervención en la que había una probabilidad pequeña de complicación y al final se complicó mucho.

TERCERA NOVELA «El título tiene un significado personal porque es la habitación donde estuve ingresado»

FUTURO «Cada vez que he escrito un libro he pensado que sería el último, y esta vez no es la excepción»

– Menciona que la trama gira en torno al ingreso de un paciente.

– Sí, del líder político saharaui Brahim Ghali. Estuvo en esa misma habitación del Hospital San Pedro pero años más tarde, en 2020. Fue un plan ultrasecreto, en una ciudad para él un poco perdida, escondida, pequeña... Pero a las dos horas todo el mundo se había enterado de que estaba aquí, en Logroño. Y ese hecho en concreto me pareció gracioso, fue un poco como agente secreto.

– ¿Cómo describiría lo que se van a encontrar los lectores con este libro?

– Un montón de personajes diferentes que se ven afectados, de diferente manera, por este hecho. Hay sanitarios y cargos políticos, por ejemplo. Sin embargo, durante la novela también leerán mucho humor, aunque puedan pensar a priori que trata sobre la pandemia, pero no es así. Eso sólo es un escenario donde está ambientada, sino hubiera sido incapaz de añadir humor.

– Entonces, ¿el lector no va a leer sobre muerte, precariedad...?

– No. Es una historia que ocurrió en ese contexto, pero no he escrito sobre el covid, lo único que ocurrió fue el ingreso de Ghali.

– ¿Hay realidad, ficción o una mezcla de ambas?

– A partir de lo del líder político, todo es ficción absoluta. De hecho, como La Rioja es una comunidad pequeña, he cambiado hasta el sexo de algunos de los personajes, como del presidente de la comunidad, el consejero... para que de esta forma no diera lugar a poder ser identificados con los que estaban en ese momento, porque realmente no tienen nada que ver.

– ¿Cómo describiría 'Habitación 503' y a qué género literario cree que pertenece?

– Es una novela costumbrista y salpicada con algunos toques de humor. Eso he intentado.

– Durante toda esta etapa, ¿recuerda algún momento más duro?

– Digamos que en la novela hay dos partes diferenciadas. Por un lado está la de gestión, la parte política, y en la otra la sanitaria. Conozco ambas, porque he trabajado treinta años como técnico de rayos y luego estuve también seis años liberado por UGT en el sector de sanidad. Ahí conocí un poco el tema de despachos y cómo funcionan las cosas.

– ¿Y a la hora de escribir?

– La parte sanitaria, aunque parezca contradictorio.

– ¿Por qué motivo?

– Me sentía fiscalizado por mí mismo, porque me imaginaba a mis compañeros de trabajo leyendo lo que había escrito y no quería meter la pata. Al final fui más exigente con el tema sanitario, que fue aquella parte que más dominaba dada mi experiencia profesional en ese sector.

– ¿Ha sido la novela que más le ha costado escribir?

– No, yo diría que fue la segunda por la documentación previa que tuve que hacer –teniendo en cuenta que escribir un libro en sí ya es costoso– y porque tenía el final de la historia ya pensado.

– ¿Qué temas aborda?

– Sobre la Segunda Guerra Mundial en campos de concentración entre los campos de Bielorrusia y Polonia. Mezclé dos historias reales con una de ficción.

– Explique un poco sobre ellas

– Una sobre una señora que era mujer del comandante nazi del campo de concentración. Se dedicaba a torturar y matar a los prisionero, y después les arrancaba la piel para hacer lámparas. Luego también está la historia de unos judíos que salvaron a un montón de gente en los bosques huyendo a escondidas. Y, por último, la historia de una niña de Sartaguda (Navarra), que es conocido como el pueblo de las viudas por los asesinatos de muchos hombres en la guerra civil. Ella pasa por muchas vicisitudes y, al final, cuando acaba la guerra ya no es una niña, sino una mujer que ha visto y tiene más vida que cualquiera.

– ¿Y su primer libro?

– 'Te lo merecías' es un libro que también nació de ese reality show. Esta vez fue un episodio de un taxista el que caló un poco en la historia que escribí, que trata de un señor que tiene esa misma profesión. Es una trama de dos personajes antagónicos a los que la desgracia unirá y empujará a buscar su sitio en la vida.

– ¿Cuánto tiempo le ha llevado escribir cada una de las tres novelas?

– El primero la verdad que no me costó mucho tiempo, fui escribiendo lo que se me ocurría. La segunda ya me llevó tranquilamente un año y medio, más o menos. Y esta última, que acaba de salir del horno, aproximadamente un año, aunque hice un parón de dos meses.

– ¿Qué sensaciones le ha dejado la publicación del último?

– Buenas, aunque estoy a la espera de críticas a medida que a gente vaya leyéndoselo, porque lo empecé a vender hace apenas unas semanas. Y al final es así como se aprende, sean buenas o malas. Yo considero que es un libro divertido, pero está por ver. Quizás lo que me haga gracia a mí, no le hace gracia al resto.

– Y, a partir de ahora, ¿tiene algún proyecto pensado?

– No, en absoluto. Cada vez que he escrito un libro he pensado que sería el último, y esta no es la excepción. Pero si me vuelve a surgir esa necesidad, lo haré. Al final escribir es algo fantástico, porque es la única situación en la vida donde haces que ocurra lo que tu quieres.