Roberto Mendaza, técnico de rayos y escritor logroñés, con 'Habitación 503', su última novelapublicada hace unas semanas. SONIA TERCERO

Roberto Mendaza

Técnico de rayos y escritor

«Escribir es algo fantástico, porque haces que ocurra lo que tu quieres»

Un reality show hizo que Mendaza comenzara su camino como escritor en el año 2016. Desde entonces ha escrito tres novelas

María Aguirre

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:13

Roberto Mendaza (Logroño, 1971) estudió técnico de rayos en la Escuela Sanitaria Pública de Navarra y lleva ejerciendo en Logroño casi 30 años. Actualmente, ha ... publicado su tercera novela 'Habitación 503', que puede adquirirse en la librería Entrecomillas.

