Robert Redford anuncia su retirada como actor, pero quiere seguir dirigiendo películas

El legendario actor y director de cine Robert Redford, de 81 años, anunció ayer su retirada tras una larga y fructífera carrera, pero aún no está dispuesto a decir adiós a la dirección.

El veterano galán de ojos azules y tez curtida por el sol, ganador de dos premios Oscar, dijo a la revista 'Entertainment Weekly' que la cinta 'The old man & the gun', que dirige David Lowery basada en una historia real, en la que encarna a un ladrón de bancos que fue atrapado 17 veces y se escapó otras 17, será su última película.

«Nunca digas nunca, pero concluí que hasta aquí he llegado en términos de actuación, y esta será la última», asegura, porque dice Redford que ya está pensando en «la jubilación». «He estado haciendo esto desde que tenía 21 años. Creo que ya es suficiente», afirma, aunque a la pregunta sobre si seguirá dirigiendo películas responde: «Ya veremos».

Nacido en Santa Monica (California) el 18 de agosto de 1936, comenzó su carrera hace casi 60 años. Protagonizó grandes películas como 'Todos los hombres del presidente' , 'El golpe' o 'Memorias de Africa'. En 1981 ganó un Oscar al mejor director por 'Gente corriente', la primera película que filmó. En 2002, recibió su segundo Oscar en reconocimiento a su toda trayectoria. Fundador de Sundance Institute en Utah y del Sundance Film Festival, está casado en segundas nupcias con Sibylle Szaggars, de 61 años, Robert Redford tiene tres hijos y varios nietos.