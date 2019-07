«La risa no es un lujo sino una necesidad» Pepe Viyuela en 'Encerrona'. :: l.r. Pepe Viyuela | Actor El popular intérprete logroñés recupera su espectáculo de clown 'Encerrona' para abrir el festival Canales Demanda Teatro J. SAINZ Logroño Sábado, 20 julio 2019, 09:34

«Sin humor el planeta ya se habría destruido». El actor Pepe Viyuela (Logroño, 1963) es uno de los que salva este mundo, al menos del aburrimiento y la mediocridad. Ha pasado de ser un obrero de la interpretación a uno de los actores más queridos y presentes en teatro, cine y televisión sin perder conciencia de clase trabajadora. De hecho, el compromiso social le mueve, su implicación política le cabrea hoy en día y su vocación de payaso sin fronteras le lleva siempre que puede a actuar en lugares en conflicto o en la España más profunda. Hoy mismo protagoniza en Canales de la Sierra el anticipo del festival Canales Demanda Teatro y se siente honrado de pisar las tablas de su recuperada corrala medieval.

-¿Qué le parece ser 'padrino' de este festival naciente?

-Es un privilegio y todo un regalo para mí.

u'Encerrona' Dirección Elena González Clown Pepe Viyuela Teatro de Canales de la Sierra 19 y 21 h. uI Festival Canales Demanda Teatro

«En el mundo rural se pueden hacer muchas cosas, también desde el punto de vista cultural»

«Los políticos tienen algo de payasos y no hay payaso más triste que el que no sabe que lo es»

-¿Conocía la existencia del teatro de Canales?

-Por Bernardo Sánchez sabía que existía. Comentamos que era una pena que estuviera cerrada una de esas joyas desaprovechadas y que merecería la pena darle vida. Por eso felicito al pueblo de Canales por haberlo recuperado y ahora por haber organizado este festival. Así que me da una gran alegría formar parte de ello.

-Ha tenido que doblar a una segunda función porque las entradas para la primera se agotaron en cuestión de minutos. Eso significa que el público le quiere y que tiene hambre de teatro.

-Más que personalizarlo en mí, yo creo que obedece a las ganas de la gente de reunirse y de ver teatro. Yo creo que fundamentalmente es que hay mucha necesidad de cultura, mucha necesidad de utilizar espacios como este. La gente está deseando que le cuenten historias, vivir experiencias en común. Es lo que más alegría me produce, que haya una demanda tan grande.

-Es una buena manera de plantar cara a la despoblación del mundo rural. ¿La cultura también puede ser alternativa a la España vacía?

-Hay muchísimas cosas que hacer y una de ellas es esta. Desde luego, es en lo que yo puedo contribuir. Pero se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista agrícola, industrial, turístico... y, por supuesto, desde la cultura. No es algo utópico ni ingenuo pensar que revitalizar estos espacios es posible, sobre todo cuando hay tanta gente queriendo hacerlo. Muchas personas que vivimos en las ciudades añoramos un modo de vida más en contacto con la naturaleza. No estamos hablando de algo romántico sino de algo que mejora la vida de la gente. Es cuestión de darle a la imaginación y aprovechar esos espacios que hacen mejorar la vida.

-En Canales se han volcado todos a una en la recuperación de su corrala de comedias y ahora con la organización del festival. Hoy es usted su estrella invitada.

-Pero espero que esto deje de ser noticia y se convierta en habitual. Que se recuperen espacios así para llenarlos de vida, no para convertirlos en museos.

-¿Conocía Canales?

-No había estado nunca, por eso todavía espero con más ilusión este día, porque tengo muchas ganas de estar ahí, respirarlo, tomar un vino, actuar y sentirme parte de ese proyecto.

-Representa 'Encerrona'. El clown es una buena forma de llegar a todas partes, ¿no? Usted lo ha hecho como miembro de Payasos sin fronteras y ahora traspasa también las fronteras interiores.

-El payaso puede viajar a cualquier sitio. Va en una maleta. Es todo lo que necesita. Y todo lo que se crea en el lugar es fruto de la imaginación de la gente. Es la esencia del teatro: la participación del público y que el público cree por sí mismo todo lo que rodea a la historia que le estás contando con muy poquitos elementos. Y que no solo se entretenga sino que también se fomente la relación. El payaso es un gran embajador de la cultura. En países donde el lenguaje es diferente se crean los mismos lazos.

-¿Qué ha sentido al hacer reír en Gaza, en Irak y otros lugares en conflicto donde el humor se supone que es tan escaso?

-Que la risa no es un artículo de lujo sino una necesidad, algo que necesitamos para sobrevivir. Sin humor probablemente el planeta ya se habría destruido. Es una gran oportunidad de flexibilizar nuestras posturas, de no dogmatizar, de relativizar y de dialogar. El humor nos sitúa en un lugar mucho más flexible de cara a los demás. Y ahora mismo, que tenemos tantos problemas en cuestiones de negociación política, yo creo que el humor falta en esos ámbitos. Con más humor sería más fácil vivir. Es lo que yo he aprendido en estos viajes. Y creo que no es un disparate lo que estoy diciendo, creo que todo el mundo lo comparte: cuando tenemos un poco de sentido del humor nos relacionamos mucho mejor.

-Me lo pone en bandeja para preguntarle sobre política. Usted que es abiertamente activo, ¿qué espera que ocurra la semana próxima en Madrid y qué opinión tiene de lo ocurrido esta semana en La Rioja? Le imagino informado, claro.

-Imposible no estarlo; está en las primeras páginas. Me parece tristísimo. Se nos exige mucho a los ciudadanos, madurez, responsabilidad..., pero nuestros representantes políticos están muy por debajo. Es desilusionante y frustrante y tienen que saberlo. Yo estoy muy enfadado. Es un espectáculo lamentable. A un representante político lo mínimo que se le debe pedir es capacidad negociadora para entenderse con quien no piensa como él. La diversidad, aparte de inevitable, es enriquecedora. Estamos obligados a convivir y negociar y eso conlleva ceder. En la izquierda veo ahora mismo mucha falta de responsabilidad y demasiado personalismo. También en La Rioja ha faltado diálogo por ambas partes. Es triste y desalentador. Si llegásemos a repetir elecciones habría que pedirles que se fueran, a todos. Habría que pedir un recambio de líderes por su incapacidad para negociar. Yo pediría su dimisión y que dejen sitio a alguien con más cintura. Si no estás dispuesto a sentarte a hablar es que no estás capacitado para gobernar.

-Parece que los políticos también se hacen un lío con la chaqueta, con la silla, con la escalera... como le ocurre al personaje de 'Encerrona'.

-Sí, tienen algo de payasos, lo que pasa es que ellos no lo saben. No hay payaso más triste que el que no sabe que lo es. El que lo sabe juega con ello, pero el que no lo sabe confunde a los demás.

-¿Le molesta que se utilice el término 'payaso' para insultar o para expresar que alguien es ridículo?

-No, es que es verdad que hay mucho payaso por la vida que merece ese calificativo. Yo también soy muy payaso en mi vida y muy tonto.

-'Encerrona' es más que un clásico, es ya un estándar del clown.

-Para mí es el espectáculo de mi vida. Llevo treinta años con él. Es un lugar, un espacio para el aprendizaje y para la diversión. Para mí es mucho más que un espectáculo, es una escuela.

-Continúa con mil proyectos en teatro, cine y televisión y es uno de los actores más queridos y valorados. ¿Lo imaginó alguna vez?

-Qué va. Pero llevo muchos años trabajando y, sobre todo, pasándomelo muy en lo que hago. Disfruto muchísimo. Es una gozada trabajar en lo que te gusta. Estoy muy agradecido y siento que mi obligación es corresponder con mi trabajo.