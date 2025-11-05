Riojazz con Mar en el Café Bretón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:04 Comenta Compartir

La cantante navarra Mar Ruiz actuó ayer en Riojazz, un concierto que llevó la música al Café Bretón. La Semana Cultural del Jazz de La Rioja continúa hoy en otro popular escenario logroñés, el Café Moderno, donde el pianista Germán Barrio ofrecerá 'Tiempo de Ragtime' (a las 20.00 horas). Riojazz tiene todavía un intenso programa: White Carters (jueves, Sala Fundición), Marcos Collado y los Guardianes del Compás (viernes, Ibercaja), La Rioja Big Band (sábado, Caja Rioja Calahorra), Fundición Big Band y Banda Joven Píccolo y Saxo (domingo, Würth) y jam session (Fundición).