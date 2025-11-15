La riojana Claudia Gumiel, Premio Nacional a la Moda para Jóvenes Diseñadores La gala tuvo lugar el pasado 11 de noviembre, en el edificio de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Claudia Gumiel saludando al final del desfile de su colección 'Denominación de origen', en octubre pasado en La Gota de Leche de Logroño.

La diseñadora riojana Claudia Gumiel Cárcamo ha logrado el galardón principal de la 39 edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores, que convoca la Asociación Nacional de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles (ANDE) con una colección inspirada en las raíces, costumbres y estética tradicional de su tierra.

Según ha informado ANDE en una nota, su propuesta destacó por su sensibilidad, coherencia narrativa y una puesta en escena que conectó con el público con una mirada actual hacia el pasado.

Como ganadora del certamen, la diseñadora Claudia Gumiel recibió un estand en la Semana Internacional de la Moda MOMAD, que le fue entregado por su directora Julia González, un máster otorgado por la Escuela Internacional de Protocolo y Eventos, y un software de patronaje digital de Patroneo Key.

Además, la riojana recibió el diploma que le otorga el título de mejor joven diseñadora de España de manos de Laura Castilla Rodríguez, directora general de Juventud de la Comunidad de Madrid.

