LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Claudia Gumiel saludando al final del desfile de su colección 'Denominación de origen', en octubre pasado en La Gota de Leche de Logroño. Irene Jadraque/Sadé Visual

La riojana Claudia Gumiel, Premio Nacional a la Moda para Jóvenes Diseñadores

La gala tuvo lugar el pasado 11 de noviembre, en el edificio de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

La Rioja

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

La diseñadora riojana Claudia Gumiel Cárcamo ha logrado el galardón principal de la 39 edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores, que convoca la Asociación Nacional de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles (ANDE) con una colección inspirada en las raíces, costumbres y estética tradicional de su tierra.

Según ha informado ANDE en una nota, su propuesta destacó por su sensibilidad, coherencia narrativa y una puesta en escena que conectó con el público con una mirada actual hacia el pasado.

La gala tuvo lugar el pasado 11 de noviembre, en el edificio de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Como ganadora del certamen, la diseñadora Claudia Gumiel recibió un estand en la Semana Internacional de la Moda MOMAD, que le fue entregado por su directora Julia González, un máster otorgado por la Escuela Internacional de Protocolo y Eventos, y un software de patronaje digital de Patroneo Key.

Además, la riojana recibió el diploma que le otorga el título de mejor joven diseñadora de España de manos de Laura Castilla Rodríguez, directora general de Juventud de la Comunidad de Madrid.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  3. 3 Los riojanos menores de 35 años ya pueden solicitar las ayudas que cubren hasta el 100% de la hipoteca
  4. 4 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  5. 5 El Gobierno riojano anuncia que permitirá «en breve» la caza del lobo y sin tasas
  6. 6 Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda
  7. 7

    Rescatados cinco gatos y dos perros tras el desahucio de una vivienda en Lardero
  8. 8 Muere el mítico entrenador Xabier Azkargorta
  9. 9

    Tres muertos tras arrollar un autobús a un grupo de peatones en Estocolmo
  10. 10

    «Mataron a mi abuelo y mi padre se pasó la vida acojonado y sin contarnos nada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La riojana Claudia Gumiel, Premio Nacional a la Moda para Jóvenes Diseñadores

La riojana Claudia Gumiel, Premio Nacional a la Moda para Jóvenes Diseñadores