Un Rioja con Ismael Serrano Ismael Serrano atiende a las explicaciones de Jiménez Berger. :: D.M.A. El cantautor catalán protagoniza el acto 'Conversación en torno al vino' de 'El Rioja y los 5 sentidos' en Ollauri DIEGO MARÍN A. OLLAURI. Domingo, 9 septiembre 2018, 00:57

«Yo no soy un entendido, pero me gusta el vino y me dejo aconsejar. Está bien, supongo, tener uno de cabecera, pero hay cosas sagradas, como ir a un lugar y leer el periódico de la región, ir a una librería y comprar un libro de algún joven escritor del lugar e ir a un restaurante y pedir un vino de la tierra», declaró ayer el cantautor Ismael Serrano.

El músico protagonizó la sesión del mes de septiembre, dedicado al sentido del oído, del ciclo 'Conversaciones en torno al vino' dentro del programa 'El Rioja y los 5 sentidos' que organiza el Gobierno de La Rioja. Ismael Serrano habló con el enólogo Juan Ramón Jiménez Berger y con el público.

Aunque el cantautor no fue citado para cantar sino para hablar, ofreció algunas canciones, como su célebre 'Papá, cuéntame otra vez' y el tema que popularizó Mercedes Sosa 'Todo cambia'. El escenario fue la bodega Conde de los Andes de Ollauri, que sirvió tres vinos al centenar de espectadores que se reunieron en la sala: el blanco Muriel Fincas de la Villa 2017 y los tintos crianza Muriel Fincas de la Villa 2015 y el Conde de los Andes 2013. «¿Notas manzana o pera?», le preguntó Jiménez Berger a Ismael Serrano en la cata del primer vino, y el cantautor confesó: «¡Sí! Bueno... creo. Esto hay que practicarlo mucho».

«Un buen vino es el que te ofrece buenos recuerdos. La música tiene que ser plural, como el vino»

El enólogo Javier Murúa reconoció durante el acto que «en un viaje, hace poco, descubrí que lo que aquí llamamos un vino clásico en otros países es moderno» y advirtió que en su bodega el modo de trabajo se basa en «no hacer demasiada extracción a las uvas y no pasarnos con las crianzas». «Un buen vino es el que te ofrece buenos recuerdos», declaró Ismael Serrano.

La sesión, que comenzó con retraso debido a un problema con el control de acceso, resultó una agradable conversación con el cantautor catalán como protagonista. Serrano recordó a los músicos riojanos Jorge y Fermín Villaescusa, quienes le acompañan en directo y regaló algunas reflexiones que ahondaron en la sociedad actual: «La canción tiene que ver con el periodismo por aquello de ser permeable, trascender, el compromiso con la realidad...», «El mundo en el que vivimos es mejorable y no podemos resignarnos», «La música tiene que ser plural, como el vino. Está bien que el 'reggaetón' sea superficial y para divertirse, otra cosa es que a los chavales les llegue un mensaje machista».

El programa también incluyó ayer las actuaciones de Confluence en Finca La Emperatriz de Baños de Ebro y Flamingo Tours en Bodegas Corral de Navarrete y se completa hoy domingo con el concierto de Lichis (La Cabra Mecánica) y Jaime Urrutia en Bodegas La Rioja Alta de Haro a las 12 horas.