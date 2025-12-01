La Rioja tiene que «creerse más» su potencial enogastronómico Con la presencia de profesionales de los sectores implicados, la comunidad celebró su primer encuentro sobre la materia

La experta en tendencias turísticas Eva Ballarin señaló este lunes que La Rioja tiene que «creerse más» su potencial como destino enogastronómico y defender la identidad única que tiene como territorio. Ballarin inauguró ayer en Logroño el I Encuentro de Enogastronomía de La Rioja, una jornada promovida por el Gobierno de La Rioja que ha reunido a viticultores, bodegas, productores agroalimentarios, restauradores, cocineros, artesanos, distribuidores, investigadores y agentes turísticos para consolidar una estrategia compartida. Esta especialista apostó por poner en marcha la 'Estrategia 360', una herramienta que ayuda a los destinos enogastronómicos que cuentan con un buen producto, pero que tiene que convertirse en «un relato de territorio».

Para ello, indicó que se debe ensalzar la «autenticidad» de cada territorio, aquello que le hace único, más allá de sus monumentos o su arquitectura, como su sector primario o la tradición, una identidad que es «absolutamente irreproducible».

Otra táctica en esta estrategia es cultivar los rituales de celebración, como descorchar una botella de champán, para lo que propone «momentos rituales», como ver atardecer en un viñedo, la vendimia compartida, el primer descorche de una añada o cualquier otra actividad que deje «una huella emocional». Además, defendió la verdad en la experiencia para evitar generar expectativas no reales, ya que «a la gente no le gusta que le vendan una historia en Instagram y, luego, al llegar al destino, que esa ciudad o territorio sea algo completamente diferente».

Ballarin ha apostado por crear «una comunidad como embajadora auténtica del destino», porque agricultores, viticultores, bodegueros, cocineros, sumilleres, camareros, hoteleros, guías, responsables de tiendas gourmet y gestores culturales son una pieza del relato y «cada uno de ellos puede sumar o restar valor».