LA RIOJA ACUARELADA

L a trepidante calle san Antón, en la que abren sus puertas dos galerías de arte, adquiere estos días un apetecible sosiego, por las aplacientes y contrastadas exposiciones de acuarelas que exhiben. Aunque en lo paisajístico La Rioja más reclamante sea la otoñal, en ninguna de las dos se abusa de la tópica visión estacional.

En Galería Aguado hay un hado que se complace en que tenga que ponerme a los pies de Arancha Lanchares. Durante el copetín de la inauguración de 'Paisajes imaginados', de Santiago Urizarna, volví a derramar vino sobre sus zapatos, que se entonaron en sensuales violetas. No es la primera vez que lo hago. La animación en nuestro corrillo propició el tantarantán a la copa y que la licenciada Amelia Pereira etiquetara de 'sensual' la muestra; si bien la rotunda sensualidad estaba en la sonrisa de I.S. Ciertamente, sensualidad y espiritualidad caracterizan la obra de don Santiago. Paisajes nacidos del azar, con todo lo que eso comporta de simplificación, sorpresa y estupefaciente belleza. Tuvo la gentileza de sortear entre la concurrencia tres cuadros a boleto regalado y ofrecer unas delicatesen rusas.

En Ibercaja, Luis García del Valle, madrileño afincado en La Rioja, ofrece, hasta el 28 de octubre, precisos dibujos coloreados y acuarelas en diferentes formatos, ejecutados de forma sui géneris, con el método que requiere que el espectador pueda identificarlos de un golpe de vista.

La mucha afición que le tiene a su tierra de adopción es puesta de manifiesto en las peculiaridades del paisaje (viñedo y monte); en los vetustos rincones, en las amplias panorámicas de los pueblos y en las tradicionales y antañonas tiendas de la capital. De corazón a corazón, nos pulsa a veces la cuerda de la nostalgia.

García del Valle organiza toda la composición sobre el dibujo, dejando bien a las claras la facilidad natural y la disciplina adquirida que tienen algunos arquitectos. Pone de manifiesto que es un captor fotográfico de estampas, que luego recrea en el estudio.

Prescinde de los detalles que carecen de intención narrativa. Mediante la pincelada rápida y descriptiva capta las referencias necesarias, aplicando el color en amplias manchas; si bien en algunos cuadros se echa de menos vibración y contraste. En suma, impresionismo para el paisaje e hiperrealismo para el rincón.

La difícil facilidad de García del Valle le ha llevado a concursar en certámenes de pintura rápida, alzándose con algunos premios. Particular embajador plástico de La Rioja, sus cuadros lucen en varias colecciones del extranjero. Siendo así, no entiendo cómo en los dos últimos libros de paisajismo riojano no figura este artista.

Cuando se muere un amigo el mundo pierde luz. De ahí que recuerde la muestra de García del Valle como escasa de contrates lumínicos. Ponga el lector mi opinión en cuarentena y vaya a verla, a sabiendas de que todo se me ensombreció al ser informado in situ de la muerte repentina del arquitecto Chema López Sáenz. Los colores que vemos en una pintura a veces no son los que pone el pintor, sino los que, como espectadores, nos salen de dentro. Quizá fue el caso.