Una revista norteamericana publica un texto inédito de Hemingway 'Una habitación del lado del jardín', ambientado en el París previo a la liberación, permaneció durante décadas en una biblioteca de Boston

washington. Un relato corto del escritor estadounidense y premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway, titulado 'A Room on the Garden Side', ha sido publicado en el último número de la revista 'The Strand Magazine' casi 60 años después de su muerte. El escritor se suicidó en 1961 disparándose con una escopeta.

De acuerdo con información de la revista, recogida por Efe, la historia está narrada en primera persona por un escritor llamado Robert y se desarrolla en el Hotel Ritz de París antes de la liberación de la capital francesa de la ocupación nazi, en agosto de 1944.

El manuscrito original, de 15 páginas y escrito a lápiz, dibuja un escenario de soldados cansados de batallar en la Segunda Guerra Mundial, «pero esperanzados por el futuro», según The Strand. La cadena de televisión CNN explicó que 'A Room on the Garden Side' ('Una habitación del lado del jardín') forma parte de un lote de novelas cortas que Hemingway envió a su editor diciendo que eran historias «aburridas» que podrían ser publicadas «después de morir».

A pesar de que hasta ahora no había sido publicado, el escrito original ha estado en la Biblioteca John Fitzgerald Kennedy de Boston (Estados Unidos) durante décadas, según medios locales.

Hemingway, que fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1954, es considerado uno de los mejores escritores del siglo XX gracias a novelas como 'Fiesta' (1926), 'Adiós a las armas' (1929) 'Por quién doblan las campanas' (1940) o 'El viejo y el mar' (1952).