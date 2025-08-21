Reve Llyn presenta 'La tristeza del escorpión'

La Rioja Jueves, 21 de agosto 2025, 19:01 Comenta Compartir

Reve Llyn (Evelyn Pérez) presenta su nuevo poemario, 'La tristeza del escorpión', en la cervecería logroñesa Fermento (Menéndez Pelayo, 10) a las 22.00, en el marco del festival Agosto Clandestino.

Poco antes, a las 19.00 en Espacio Odisea (Mª Teresa Gil de Gárate, 15), se inaugura la exposición 'Libros sin trampa y con cartón', con ediciones cartoneras de más de 20 proyectos, y se presentarán nuevos desplegables y artefactos cartoneros de los poetas Raúl Nieto de la Torre, Julio Mas Alcaraz, Javier Gil Martín y Violeta Castaño.