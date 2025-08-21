LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La poeta Evelyn Pérez. A.C.
Agosto Clandestino

Reve Llyn presenta 'La tristeza del escorpión'

Se inaugura la exposición 'Libros sin trampa y con cartón' en Espacio Odisea

La Rioja

Jueves, 21 de agosto 2025, 19:01

Reve Llyn (Evelyn Pérez) presenta su nuevo poemario, 'La tristeza del escorpión', en la cervecería logroñesa Fermento (Menéndez Pelayo, 10) a las 22.00, en el marco del festival Agosto Clandestino.

Poco antes, a las 19.00 en Espacio Odisea (Mª Teresa Gil de Gárate, 15), se inaugura la exposición 'Libros sin trampa y con cartón', con ediciones cartoneras de más de 20 proyectos, y se presentarán nuevos desplegables y artefactos cartoneros de los poetas Raúl Nieto de la Torre, Julio Mas Alcaraz, Javier Gil Martín y Violeta Castaño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio del Ecoparque que continuaba activo en el interior
  2. 2 Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista
  3. 3

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  4. 4 El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales
  5. 5 ¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros
  6. 6 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
  7. 7 Restablecida la circulación ferroviaria tras el incendio en Alfaro
  8. 8 Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones
  9. 9 Denuncia vecinal por un perro abandonado en la LR-250: «El pobre está agotado»
  10. 10 Agoncillo, harto de los actos vandálicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Reve Llyn presenta 'La tristeza del escorpión'

Reve Llyn presenta &#039;La tristeza del escorpión&#039;