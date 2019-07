Retiran la custodia a unos padres en Vitoria que pegaron a su hijo por ser gay D. GONZÁLEZ VITORIA. Lunes, 15 julio 2019, 22:55

Resulta fácil imaginárselo, barruntando cómo decírselo a sus padres. Durante semanas, quizá meses. En casa, en clase, con los amigos, su mente siempre sopesando. Y cuando por fin se armó del valor suficiente, la reacción recibida fue lo más parecido a un infierno. Su padre presuntamente le atizó con un palo. Su madre está acusada de amenazarle con clavarle un cuchillo. ¿El gran pecado? Confesarles su homosexualidad.

El agredido tiene solo 16 años. Hace escasos días, agentes de la Ertzaintza le rescataron de su domicilio, una vivienda de alquiler social de las muchas que hay repartidas por Vitoria. Presentaba marcas por todo el cuerpo y tiritaba de miedo. Toda la familia es de origen paquistaní. El adolescente apenas lleva un lustro en la capital alavesa. Lo que sorprendió a los uniformados es la absoluta falta de arrepentimiento de los progenitores. «Le preferimos muerto», subrayaron en un momento dado. Ratificaron ese pensamiento en sede judicial. Por esa razón, el Juzgado de Instrucción número 2, sala que lleva la causa, les retiró de inmediato la custodia del chico. Ha sido derivado a la Diputación alavesa, donde deberán buscarle una oportunidad de vida normalizada. Como mínimo hasta que alcance la mayoría de edad.

Su padre, el que más tiempo acumula en Vitoria, aterrizó en 2005. Más tarde se estableció su pareja. Cuentan con cuatro hijos y la víctima, nacida en Pakistán, es el mayor. Todos están escolarizados sin mayores incidencias. Los progenitores supuestamente son «unos vecinos más, no llaman la atención», refiere un residente del mismo bloque. Fuentes policiales sospechan sin embargo que «no es la primera vez que le pegan», aunque no existen pruebas concluyentes. «Los padres no lo entienden, los sentimientos de su hijo les parecen una vergüenza y una aberración», deslizan fuentes del caso.