UN RESPLANDOR

No por mucho madrugar amanece más temprano... Jack Nicholson no escribía otra cosa en 'El resplandor'; y eso la mañana que tenía buena. Aunque la traducción era una birria, el asunto inquietaba bastante; al menos a Shelley Duvall, que debía de creer, allí aislada en las montañas, que su marido estaba escribiendo 'Cumbres borrascosas' y de pronto se lo encontraba colgado en una retahíla demente. La maestra te mandaba escribir cosas así cien veces en la pizarra cuando te portabas mal. Lo cierto es que el hombre se atascaba con la frasecilla aquella y entretanto, para matar el rato, le daba por descuartizar gente.

Afortunadamente, a Alfredo Sanzol, aunque también oye muchas voces en su cabeza, le ocurre al contrario: su producción dramática es incontenible; su imaginación, benigna; y su mecanografía, impoluta. Se le entiende todo y al público le gusta, le encanta, incluso le hace feliz. Yo mismo lo fui con 'La ternura', pero esta vez lo he sido menos con 'La valentía', digna de un buen Jardiel pero no del mejor Sanzol.

Ambas comedias tiene en común la estructura de tres parejas buscando la conciliación, la paz, el amor... qué sé yo, ese bebedizo de efectos pasajeros que llamamos felicidad. Aquí son tres parejas de hermanos encerrados en una casa para exorcizar sus fantasmas: dos hermanas que discuten sobre qué hacer con la vieja casa familiar; dos vivos que se hacen pasar por espectros para espantar a la que quiere quedársela; y dos espectros que se hacen pasar por vivos para disuadir a la que quiere venderla. Farsa blanca, casi infantil, con toques de tebeo y de cine: con las chifladas hermanas Gilda, con Pepe Gotera y Otilio metidos a cazafantasmas, un par de apariciones góticas muy Tim Burton y unas gemelas del pasillo que dejarían a Kubrick muerto de la risa. Y, sobre todo, mucho Jardiel de casa deshabitada.

Todo el elenco está estupendo en un estilo de interpretación que ya no se lleva; un teatro a la antigua que, de no afinar, sonaría a opereta, pero que encajan en la nota justa Estefanía de los Santos, Inma Cuevas, Font García, Jesús Barranco, Natalia Huarte y Francesco Carril. Gracias a ellos, incluso sin ser del todo original, 'La valentía' resulta complaciente. Quizás demasiado.

Sanzol siempre pretende ir más allá de lo aparente, pero esta comedia de regusto nostálgico insinúa cierto dolor no del todo bien resuelto. Y ese es un resplandor que yo echo en falta. Es algo luminoso e inexplicable que, como en la película, o lo tienes o no lo tienes. Yo no lo sentí. Pero a mí incluso mis fantasmas me han dejado ya por imposible. Tanto que en la casa de mis antepasados, el más fantasma soy yo.