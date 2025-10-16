Repion, Anabel Lee y Entre Líneas, tocarán el sábado en el casco antiguo de Calahorra Elena Aranoa actúa este viernes por Palestina en Caja Rioja y el teatro Ideal tiene a Carlos Pérez, el sábado el musical '¡Ay que me expló!' y la gala de Fundeo el domingo

Sanda Sainz Jueves, 16 de octubre 2025, 16:42 | Actualizado 17:20h.

La actividad cultural de Calahorra para este fin de semana comienza este viernes con un concierto solidario por Palestina a través de la Unrwa. Actuará Elena Aranoa acompañada por otros artistas. La cita tendrá lugar a las 19.30 horas en el centro de la Fundación Caja Rioja y el donativo cuesta 5 euros. Se puede adquirir la entrada en Librería Caprichos, Casa Granel y La Biotienda. Está organizado por el colectivo Acampada por Palestina.

El teatro Ideal acoge tres espectáculos. Este viernes el cantante alfareño Carlos Pérez ofrecerá el concierto 'Reyes de la rumba', a las 20.00, en el que interpretará temas de Bambino y María Jiménez. La entrada cuesta 5 euros.

El viernes Dreamland representará el musical ¡Ay que me expló! con los grandes éxitos de Raffaella Carrá, a las 19.30. Se trata de un evento promovido por Izquierda Unida de Calahorra a beneficio del grupo scout Nuestra Señora de Guadalupe en colaboración con el Ayuntamiento. La entrada tiene un precio de 18 euros para el patio de butacas, platea y primer anfiteatro y 16 en el segundo anfiteatro.

El domingo la ong teresiana Fundeo celebrará en el Ideal la gala 'Moda, baile y corazón', a las 19.00 horas. La entrada vale 10 euros y la recaudación se destinará a un proyecto de esta organización en Cuba.

El sábado destaca en la ciudad la sexta edición del festival 'El Casco Antiguo Suena' del Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra, gratuito, en el rasillo de San Francisco. Comenzará a las 18.00 horas con un taller infantil de estampación musical y ambientación musical con el dj Con Trazas de Indie. No faltará la zona gastronómica.

A las 20.00 horas está prevista la primera actuación, del cuarteto riojano de rock Entre Líneas, que lleva en el candelero desde 2016 y ha publicado dos discos. Seguirá la banda cántabra Repion, formada por las hermanas Martina y Teresa Iñesta. Mezclan el rock, punk y pop y desde su puesta en marcha en 2011 muestran una evolución hacia la potencia instrumental y la melodía. Entre los numerosos galardones que han recibido durante su trayectoria, fueron las ganadoras de la Guerra de Bandas del festival Actual de Logroño en 2015.

A las 23.45 tocará el grupo catalán Anabel Lee, caraterizado por un directo enérgico en el que despliega su sonido indie-punk con influencias de otros estilos como post-punk, pop y rock. 'El Casco Antiguo Suena' incluirá una sesión con el dj Dani Toral, a la 01.00 y otra con Sergio Moya a las 02.00, ambos de Calahorra.