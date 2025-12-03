La relación entre idioma, universidad, medios e IA centra la jornada del jueves

La Rioja logroño. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:56 Comenta Compartir

El programa - Bienvenida (09.30 horas): Goyo Ezama (director general de Nueva Rioja) y Javier Galiana (director ejecutivo de UNIR).

- Mesa redonda 'La inteligencia artificial en las universidades: retos y oportunidades' (10.00 horas): Charles R. Arosa (Universidad de los Llanos, Colombia), Sara Camacho (U. Técnica de Ambato, Ecuador), César Augusto Cardoso (U. Nacional de Pedro Ruiz Gallo, Perú), Iván Méndez (U. de San Simón, Bolivia), Natalia C. Álbarez (U. Nacional de La Rioja, Argentina), Jorge Luis Cáceres (U. Católica de Santa María, Perú) y Eva Sanz (rectora de la Universidad de La Rioja) con Rafael Puyol (presidente de UNIR).

Mesa debate 'Retos y estrategias para el español tecnológico: Administración, empresa y academia' (12.00 horas): Alfonso Domínguez (consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de La Rioja), Manuel Herrero (director de Telefónica en La Rioja), Carlos Prieto (director de la Oficina de Transferencia del Conocimiento de UNIR) e Iñaki Gurría (presidente de Aertic) con Carlos Santamaría (periodista de TVR).

- Mesa debate 'El futuro de los medios de comunicación ante la IA' (12.50 horas): Juan Manuel Ruiz García (director de Tecnología de EFE), Manuel Pardo (responsable de Desarrollo Digital de Europa Press), Virginia Bazán (directora del archivo de RTVE) y Fernando Belzunce (director editorial de Vocento) con Ismael Nafría (consultor en medios digitales).

- Clausura (13.45 horas): Gonzalo Capellán (presidente de La Rioja).

El Círculo Logroñés acoge este jueves 4 la mañana central de la XV edición de Futuro en Español, dedicada íntegramente a explorar cómo la inteligencia artificial está transformando el uso, la enseñanza y el futuro del español. La jornada está organizada por Diario LA RIOJA y Vocento con el apoyo del Gobierno regional, la Fundación San Millán, el Ayuntamiento de Logroño, UNIR y Telefónica.

La sesión comenzará a las 09.30 horas con la bienvenida del director general de Nueva Rioja, Goyo Ezama, y del director ejecutivo de UNIR, Javier Galiana. A continuación, a las 10.00, una amplia mesa universitaria abordará los retos que la IA plantea a la educación superior. Rectores y vicerrectores de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y España —con la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz— debatirán sobre adaptación curricular, investigación y gobernanza digital, en una conversación moderada por Rafael Puyol. A las 12.00 horas, administración, empresa y academia compartirán escenario en la mesa «Retos y estrategias para el español tecnológico», con la participación del consejero Alfonso Domínguez, Telefónica, UNIR y AERTIC. El análisis se desplazará después, a las 12.50, al sector de los medios, donde responsables de EFE, Europa Press, RTVE y Vocento reflexionarán sobre automatización, archivos digitales y verificación informativa. La jornada se cerrará a las 13.45 con la intervención del presidente riojano, Gonzalo Capellán.