REÍR ENTRE BOMBAS

En Netflix, será por series, se permiten estrenar una buena y no darle bola. Me refiero a 'Derry Girls', emitida en el Channel 4 británico hace casi un año. El Ulster, años 90, adolescentes de poco fiar pensando en la ropa, la música, los ligues y en lo que cualquier otro adolescente. Aunque cuando vayan al colegio les entren al autobús soldados con metralleta como lo más normal del mundo. O estalle un puente por una bomba y la gran preocupación de la madre de una sea cómo van a llegar al colegio. Creada por Lisa McGee, que creció en Londonderry, es el penúltimo (siempre hay otra joya) ejemplo del humor desparramado en la comedia británica. No nos vamos a extrañar de eso porque hemos crecido viendo piezas de media hora con más televisión y más corrosión que diez ficciones americanas.

Hemos crecido con 'Sí, ministro', con Leonard Rossiter (da igual 'Esto se hunde' o 'Caída y auge de Reginald Perrin'). Más recientemente, con 'Absolutamente fabulosas'. Con 'Shameless', con 'Little Britain'. Con Phoebe Waller-Bridge, protagonista y guionista de 'Fleabag', de hilarante y bruto humor negro (al principio, la protagonista se masturba viendo discursos de Obama). En España se puede ver en Amazon. Y en HBO, ya se sabe, otra creación suya, 'Killing Eve'. Coge las novelas 'Villanelle', de Luke Jennings, recrea la historia de una agente del MI6 y una asesina profesional y hace de los asesinatos una cosa divertida (iba a presentar Sandra Oh los Globos de oro si no fuera por 'Killing Eve'). Claro que también es divertida y de chufla la policíaca 'No offence', ficción policial creada por Paul Abbot. Ambas son serias pero sin tomarse en serio del todo.

Ahora tenemos a estas adolescentes (también a los adultos de sus familias) hablando con un indescifrable acento irlandés. Erin, Orla, Claire, Michelle y Dylan (primo de Michelle e inglés; por el peligro que eso supone va con las chicas a un colegio de monjas femenino, como cuando Daffyd Thomas era el único gay del pueblo en 'Little Britain'). No hay que quejarse por José Mota. Si uno se quiere reír tiene mucho que ver.