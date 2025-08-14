Reincidentes y Flying Ladies actúan el sábado en Bañares
Jueves, 14 de agosto 2025, 17:40
Las fiestas de San Formerio de Bañares incluyen este sábado la actuación del grupo andaluz de punk rock Reincidentes. La banda riojana Flying Ladies se encargará de calentar el ambiente, a las 00.00. También forma parte del cartel Bunker Dj. Antes, a las 20.00, La Huella Hits amenizará una degustación en la plaza. El domingo a las 19.00 habrá concierto de órgano y trompeta con Ennio Cominetti y Basilio Gomarín, en la iglesia parroquial.
