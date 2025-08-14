Reincidentes y Flying Ladies actúan el sábado en Bañares

Sanda Sainz Jueves, 14 de agosto 2025, 17:40 Comenta Compartir

Las fiestas de San Formerio de Bañares incluyen este sábado la actuación del grupo andaluz de punk rock Reincidentes. La banda riojana Flying Ladies se encargará de calentar el ambiente, a las 00.00. También forma parte del cartel Bunker Dj. Antes, a las 20.00, La Huella Hits amenizará una degustación en la plaza. El domingo a las 19.00 habrá concierto de órgano y trompeta con Ennio Cominetti y Basilio Gomarín, en la iglesia parroquial.