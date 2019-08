Reclaman la cancelación del concierto de Anuel AA en Mérida por sus letras «sexistas» R. C. Martes, 13 agosto 2019, 11:14

mérida. Unidas por Mérida exigió ayer al alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, que cese cualquier actividad de colaboración en la promoción del concierto que celebrará el puertorriqueño Anuel AA en Mérida el 11 de octubre debido al contenido homófobo y sexista de sus letras. Señaló que la participación activa del alcalde de Mérida y de la delegada de Festejos «resulta del todo contradictoria con la defensa de los principios y valores propios de la igualdad de género o la diversidad sexual, que el propio PSOE no duda en considerar como algunos de los pilares principales del progresismo». Para esta formación política, el contenido de las letras de este intérprete resultan «del todo repugnantes».

Por su parte, el Ayuntamiento de Mérida reafirmó su defensa de la «libertad de expresión y la creación artística, independientemente de que esté de acuerdo o no con el autor». El portavoz en funciones del gobierno municipal, Julio César Fuster, señaló que el Ayuntamiento no es «sospechoso de no defender la igualdad o de luchar contra la violencia sexista en este ayuntamiento desde que llegamos». Fuster, en un comunicado, subrayó que el gobierno municipal «no tiene, ni tendrá nunca, un comité de censura para evaluar las letras de un cantante, ni para censurar la libre creación de los artistas».