La rebeldía no se cura con la edad Madonna cumple hoy 60 años y mantiene su reinado en la música con ambición y disciplina

«Un día llegaré a dominar el mundo. Y quizá entonces llegaré a ser más famosa que Jesús». Madonna Louise Ciccone no ha logrado ninguna de las dos cosas, pero sí ha conquistado el reino del pop. 'La ambición rubia' cumple hoy 60 años con trece álbumes de estudio, cinco en directo y setenta y cinco sencillos que la han convertido en la cantante con más ventas y la más popular de todos los tiempos. En perfecta forma física y a base de autodisciplina ha logrado mantener su carrera en solitario, tanto la parte musical como empresarial, con la corona firme sobre su cabeza.

Gran parte de su éxito se debe a su fuerte deseo de alcanzar la fama. Para ello se ha reinventado una y mil veces, ha roto los escrúpulos más conservadores. La primera vez que lo hizo fue en su adolescencia, cuando sorprendió al mostrarse con el cuerpo fosforescente bailando la canción 'Baba O'Riley' de los Who. Una mezcla de sexualidad y provocación que sacudió a su Michigan natal y a su religiosa familia.

Desde entonces no ha abandonado la rebeldía. Renunció a una beca universitaria, a los 20 años viajó sola a Nueva York e hizo de todo para sobrevivir en la ciudad: fue camarera, vendedora de helados, posó desnuda para fotógrafos y estudiantes. «Era la primera vez que tomaba un avión, un taxi. La primera vez para un montón de cosas. Yo solo tenía 35 dólares en el bolsillo, ha sido la cosa más valiente que haya hecho nunca en mi vida», evocaba años después la artista, que no perdía la oportunidad de acercarse a músicos y productores.

Siempre ha hecho lo que ha querido. Desde simular masturbarse durante su tour 'Blond Ambition' en 1991 hasta plantarse frente a Donald Trump al día siguiente de su investidura como presidente de Estado Unidos. Ningún artista, hasta el momento, ha sido capaz de arrebatarle el título de reina del pop que le otorgaron desde el lanzamiento de su primer sencillo, 'Everybody', en 1982. Un año después sacó su primer disco y desde ese día nunca ha pasado más de cuatro años sin poner en el mercado un nuevo álbum. Con el segundo, 'Like a Virgin', inauguró la primera entrega de los MTV, donde apareció vestida de novia sobre un pastel enorme de bodas. Aquella fue la coreografía más icónica en la historia de los premios y la ayudó a consolidar su fama.

En 1986 logró 25 millones de ventas con 'True Blue', que incluye la canción 'La isla bonita' que da protagonismo a la guitarra española y según la artista, es un tributo a la belleza latina. Para muchos su obra maestra es su séptimo álbum de estudio, 'Ray of light' (1998), y 'Rebel Heart' (2015) es su último trabajo. Madonna es cantante, bailarina, compositora, escritora y también actriz. Aunque su carrera en el cine no ha brillado, participó en 18 películas y en 1997 ganó un Globo de Oro por su papel en 'Evita'. Incluso escribió una serie de cuatro libros de cuentos, 'The English Roses', inspirándose en su experiencia como madre. Tiene dos hijos biológicos y cuatro adoptados.

En la ciudad marroquí de Marrakech Madonna sopla hoy 60 velas y lo hará con una carrera plenamente activa, aunque no es la única que ha llegado a esa edad sobre los escenarios. También lo hicieron Cher, Dolly Parton o Aretha Franklin. A su vez se ha convertido en la gran maestra de Lady Gaga, Miley Cyrus, Rihanna, Britney Spears y otras artistas pop.