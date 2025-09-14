J. Sainz Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:57 Comenta Compartir

A aquella mujer la rodeaba una atmósfera que te atraía irremediablemente. Su belleza era inusual a la par que sensual y escandalosa, y sus ojos te observaban desde una posición retadora. Los pómulos se pronunciaban sobre una barbilla que no acababa de ser ni angulada ni redonda. La nariz oscilaba entre toques respingones y discretos. Los ojos rasgados, las cejas imponentes y la boca pequeña pero cargada de intención. Dos personas podían llegar a describirla con palabras contradictorias y, aun así, no faltar a la verdad. Ese era el acierto de su atractivo».

El legendario encanto irresistible de Raquel Meller sigue resultando magnético un siglo después de su esplendor. En su época, la artista de ascendencia riojano-aragonesa, una de las más grandes estrellas internacionales del cuplé y del cine mudo, cautivó a mandatarios y artistas y todavía en nuestros días ha inspirado a escritores como Xavi Barroso (a cuya novela 'La avenida de las ilusiones' pertenece esa sugerente descripción) o dramaturgos como Hugo Pérez de la Pica (autor de 'Por los ojos de Raquel Meller').

Incluso es motivo de estudio académico. Esta misma semana la Universidad de La Rioja (UR) y el Instituto de Estudios Riojanos (IER) le han dedicado un curso de verano sobre patrimonio musical, que, además de contextualizar aquel género tan popular y a sus protagonistas, ha aportado una mirada feminista al personaje, «dado que la artista, como otras contemporáneas, alcanzó un poder y una independencia económica y sentimental superiores al estatus atribuido a la mujer por unas sociedades eminentemente heteropatriarcales».

La temperamental artista no admitía discusión: «Yo no soy cupletista. Tampoco soy cancionista. Yo soy Raquel Meller»

De hecho, si algo destacaba más que su aspecto físico era su temperamento. Muy ilustrativa es la anécdota sobre su desplante al promiscuo Alfonso XIII, aficionado a bailarinas y cancionistas, que la hizo llamar para que actuara en el Palacio Real. Ella declinó 'la invitación' del rey diciendo: «El mismo trecho hay del teatro al palacio que del palacio al teatro. Si quiere verme, que venga».

También Charles Chaplin, como tantos otros, se enamoró de sus ojos negros, de su voz de ángel y su genio del demonio. Sin embargo, la cantante y actriz se negó a protagonizar junto al cineasta, también conocido por su inclinación hacia las adolescentes, 'City lights' ('Luces de la ciudad', película de 1931). Fue la norteamericana Virginia Cherrill, con sus ojos claros y su candoroso rostro, quien encarnó a la vendedora de flores ciega que conmueve a Charlot mientras suena la melodía de 'La violetera', la canción con la que la española deslumbraba en Europa y América y que Chaplin no incluyó en los créditos.

Hollywood pudo haber sido su cumbre, su consagración absoluta, y, aunque sí triunfó en los escenarios, en el cuplé y el cine a nivel internacional en las primeras décadas del XX, terminó por caer en el más oscuro de los olvidos. Un 'mito trágico' describe la existencia de una estrella de cara al público a la que la vida no se lo puso fácil para ser feliz.

El mundo a sus pies

Sin su arrolladora personalidad no es posible imaginar cómo pudo una chica de provincias destinada a ser una modistilla alcanzar tales cotas de éxito. Llegó a tener el mundo a sus pies. Y todo empezó en un rincón de La Rioja.

Francisca Marqués López, que fue su nombre de bautismo, nació el 9 de marzo de 1988 en Tarazona (Zaragoza), a donde se había trasladado su madre desde el pueblo riojano de Inestrillas para tener un parto más seguro en casa de una tía. Sus padres, Telesforo e Isabel, vivían en la pequeña pedanía de Aguilar del Río Alhama, donde él trabajaba como herrero.

La niña Paquita se crió en Inestrillas hasta que la familia marchó primero a Tarazona y posteriormente a Barcelona. Allí quedó al cuidado de una tía monja en el convento de Santa Clara. Pero la vida religiosa no iba con ella y, ya adolescente, se reunió con sus padres en el Poble-Sec y comenzó a trabajar en un taller de costura que era frecuentado por vedetes, de las que fue aprendiendo las canciones de moda.

Allí la vio y la escuchó cantar Marta Oliver, entonces famosa en el Paralelo, bajo cuya protección debutó artísticamente con veinte años en un modesto salón llamado La Gran Peña. Con el nombre de 'La Bella Raquel' empezó recorriendo locales de Barcelona, Valencia, Sevilla, Cartagena y Madrid, despertando cada vez mayor interés. Fue en esa época cuando adoptó el nombre artístico definitivo de Raquel Meller, al parecer por un fugaz amante alemán.

Su belleza saltaba a la vista, su desparpajo la hacía destacar aún más y su talento, según las crónicas y registros sonoros, la dotaban «de una voz frágil pero nítida, con una dicción perfecta y una naturalidad expresiva capaz de establecer con el público un raro hipnotismo, una comunicación espiritual». «Su emocionante manera de cantar, de crear historias y personajes, y su dramatismo trascendental encogían el corazón de los espectadores».

En 1911 Raquel Meller hizo su gran debut en el Teatro Arnau de Barcelona. Por entonces cantaba 'La violetera' y 'El relicario', las dos canciones compuestas por José Padilla que la hicieron famosísima. En 1919 se casó con el poeta y diplomático guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, del que se divorció dos años después. Ese mismo año vivió sus primeros triunfos en París y dio el salto a Argentina, Uruguay y Chile. En 1926 hizo una gran gira por Estados Unidos.

Aunque se le recuerda principalmente como cupletista, la mayor popularidad la obtuvo a través del cine mudo en películas como 'La gitana blanca' (1919), 'Rosa de Flandes' (1922), 'Violetas imperiales' (1923), 'La tierra prometida' (1924), 'Ronda de noche' (1925), 'Nocturno' y 'Carmen' (1926) o 'La venenosa (1928).

Genio y figura

Estaba en la cumbre. En los años treinta residió en Francia disfrutando de la vida de una gran estrella en el París de Josephine Baker, Mistinguett, Eleanore Duse, Isadora Duncan y Sarah Bernhardt, quien dijo de ella: «Es un genio. Es arrogante, implacable, adorable, divertida, temperamental, ingeniosa y absolutamente egocéntrica». Se dice que llegó a superar en ingresos a Carlos Gardel y Maurice Chevalier.

Pero la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial truncaron su carrera. En 1937 viajó a Argentina y se quedó dos años. Y en el 39, acabada la guerra, regresó a España, se instaló en Barcelona y volvió a casarse, esta vez con su empresario, el francés Demon Sayac. Este segundo matrimonio, más de amistad que otra cosa, duró hasta 1943. Nunca llegó a tener una relación sentimental sólida. Tampoco tuvo hijos propios, aunque adoptó dos.

Poco a poco, Raquel se fue quedando sola y olvidada. La llegada del cine sonoro y de 'la gran comedia americana' cambiaron los gustos del público, y la aparición de otras formas de ocio contribuyó a su declive. Poco después del estreno de 'El último cuplé' (1957) y de un remake de 'La violetera' (1958), ambas películas protagonizadas por una joven Sara Montiel recuperando los éxitos de sus tiempos de gloria, la Meller intentó volver al candelero y recuperar parte del oropel, pero fracasó. Nadie parecía recordarla ya.

En 1962, alejada del espectáculo, sufrió una caída que agravó una enfermedad coronaria, y el 26 de junio, a los 74 años, murió en el Hospital de la Cruz Roja. Su entierro, en el cementerio de Montjuic, fue multitudinario y la prensa internacional, entonces sí, desempolvó por unos días el recuerdo de su brillo. En su testamento prohibía hacer fotos de su cuerpo. La Bella Raquel había quedado atrás hacía tiempo.

«Lo que caracteriza el arte incomparable de Raquel Meller –dejó escrito Rafael Cansinos-Assens– es el haber dramatizado la canción popular dotándola de complejidad y plenitud literaria. Raquel Meller hizo de la canción un poema dramático, lo caldeó con la plástica de una seria escultura femenina. Hasta entonces había tenido travesura, picardía, una melodía fácil; Raquel Meller la dotó de un alma profunda y grave, la cobijó con un pliegue de la antigua vestidura trágica».

El compositor Amadeu Vives, por su parte, la veía como un diamante con infinidad de caras: «Raquel Meller es, sobre todo, unos ojos, un gesto y una voz. Tiene, a veces, algo de sol y de luna, de clavel y de rosa, de feria, serenata y pavana. Es una feliz mezcla de pasión, sentimiento y fantasía, de mujer de carne y de mujer de ensueño. Por eso, todo en ella hace misterio, porque uno no se explica cuál es la divina aleación que hace posible la convivencia de tan diversos elementos en un solo milagro».

Pero no hay mejor descripción que la que ella hacía de sí misma zanjando con su suficiencia habitual cualquier discusión sobre su figura: «Yo no soy cupletista. Tampoco soy cancionetista. Yo soy Raquel Meller».

