Raphael y las «canciones maravillosas»

Lo mejor del concierto de Raphael ayer en el auditorio de Riojafórum fue la Orquesta Sinfónica de La Rioja que le acompañó. Cincuenta músicos en directo dieron un aire cinematográfico, casi épico, a la actuación del cantante para presentar su disco 'RESinphónico', anunciado como «un híbrido entre la música orquestal y la electrónica». Ciertamente, la música tuvo algunas notas de electrónica, sobre todo en las partes no cantadas, dando un matiz más moderno a los éxitos de Raphael, pero resultó casi una anécdota. Tuvo mucho más valor la aportación de la Sinfónica de La Rioja, sin duda, con una puesta en escena impresionante.

Así lo reconoció el propio Raphael cuando, en la cuarta canción, hizo levantar a los músicos para recibir el aplauso del público que casi llenó el auditorio. Los espectadores, desde luego, fueron muy agradecidos, aplaudieron al intérprete desde el mismo momento en que apareció sobre el escenario, con la mayoría de pie para recibirle, como a un auténtico divo.

Raphael apareció vestido con un frac de fiesta, todo de negro, como es habitual en él, y arrancó cantando 'Infinitos bailes' después de que la orquesta realizara una introducción con la melodía del tema 'Yo soy aquel'. Desde el inicio, y quizá porque es lo que espera quien acude a verle, Raphael, se excedió en el adorno en su interpretación, con ese componente teatral tan característico del cantante. El buen juego de luces también otorgó un componente espectacular a la actuación.

Tras la tercera canción el artista se despojó del frac y la corbata y se quedó, sencillamente, en camisa. Negra, por supuesto. Fue entonces cuando el público pudo cantar con Raphael dos de sus canciones más célebres, 'Digan lo que digan' y 'Mi gran noche'. Al finalizar, ovación cerrada, el público de nuevo en pie... Pero realmente Raphael estuvo mejor en los temas menos conocidos, quizá porque no tendió tanto a la exageración, porque fue más verdaderamente sentido y sus gestos no robaron protagonismo a la música.

En un momento dado se posó una radio antigua sobre el piano y Raphael explicó: «En ella se han escuchado canciones maravillosas, no como ahora, ¿o no? A veces me equivoco pero ahora no». Por supuesto que no. Esa excusa sirvió para homenajear a Carlos Gardel y versionar sus tangos 'Volver' y 'Malena', quizá el mejor momento de la noche. En la primera canción cantó solo con el piano y un bandoneón, y en la segunda ya se incorporó de nuevo la orquesta. Entonces apenas se pusieron de pie para aplaudir media docena de personas.