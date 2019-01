EL RAPAPOLVO PLÁSTICO DE COLIS

Poco antes de ir a la inauguración en La Lonja de 'En tránsito', Rosa T. Romasanta me preguntó si podía ir en vaqueros. Le hacía dudarlo la ubicación de la galería, sita en una zona de Logroño en que la interculturalidad es palmaria; como si ir vestida de serio se reservase para las del centro. Por fortuna, quienes la regentan carecen de fútiles prejuicios. Con esta muestra de Octavio Colis, que colgará hasta el 2 de febrero, han acertado de pleno; si bien la música, que es un atractivo más en las inauguraciones, debería haber sido moruna o gregoriana. O, repetir hasta la obsesión, 'All I want for Christmas is you', de Mariah Carey.

La Navidad es época propicia para que el arte nos haga reflexionar acerca del humanitarismo, la inmigración y otros asuntos relacionados con la doctrina cristiana. No obstante, ciertas prédicas sería mejor endosárselas a los proxenetas de las pateras. A los que estamos en esta orilla -paraíso para esos misérrimos navegantes, víctimas de un tráfico inhumano- convendría que nos sermoneasen acerca de la creciente xenofobia que se detecta en nuestra comunidad. Posicionamiento que no es de extrañar, sí de desaprobar, cuando en el colegio de un barrio de Logroño, en el que era tradición instalar un belén, estas navidades no se ha llevado a efecto por el alto porcentaje de alumnos islamistas. Obrar así es confundir muslamen con musulmán. Cuidado.

Lo que ahora se expone en La Lonja son obras realizadas ex profeso, otras que fueron mostradas en anteriores muestras y recopilación inédita de cuadernos. Acrílicos sobre diversos soportes, grabados y dibujos. Cuadros que, más que decorativos, tienen la rara belleza de lo impactante, de lo doloroso; evocaciones apocalípticas de un expresionismo exacerbado, a veces trufado con simbolismo, en aras de hacernos llegar el mensaje con los elementos precisos, de punzar sutilmente nuestras conciencias.

Los trabajos más recientes abordan ese viaje a mejor vida, con alto riego de muerte, a que se sienten impelidos los inmigrantes, mercancía innominada que, una vez en tierra, el artista no ha querido mostrarnos si ríen o lloran (depende del tributo de compañeros de viaje que la mar se cobrara), fe plástica de las vicisitudes del viaje y la arribada; imponencia del escenario más que presencia de los actores del drama.

Mientras otros, distraídos o desinteresados, barremos con la mirada, Colis fija, analiza y plasma; o reinventa. La exposición es un rapapolvo plástico en la zona de la ciudad donde la concienciación es menos necesaria, porque en parte está habitada por quienes sufren la marginación. Imprescindible para los aficionados al arte; debería llevarse al Parlamento Europeo, como ya se hizo con las de otros artistas riojanos, para que sirviese de acicate a los mandamases en cuanto a rumiar cómo abordar asunto tan perentorio.

El pintor-escritor logroñés, afincado en Madrid, quien con 'Ir o venir' ya probó las mieles de exponer en la Amós Salvador, debiera estar en la mente de los que deciden el otorgamiento del Galardón a las Bellas Artes de La Rioja. Acertarían concediéndoselo.