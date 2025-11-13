Ramoncín celebra en Aldeanueva sus 50 años en los escenarios

Sanda Sainz Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:40 Comenta Compartir

Ramoncín lleva a cabo desde octubre una gira especial en la que conmemora sus cincuenta años sobre los escenarios y sus 70 años de vida. Ofrecerá un repertorio en el que repasará sus temas más conocidos y parará de nuevo en la Sala Entreviñas de Aldeanueva de Ebro este sábado, donde ya actuó en 2023 y en 2016 con su banda, Los Eléctricos del Diablo. El concierto de 'Celebración 50/70)' comenzará a las 23.00 horas.

