Ramoncín en la Sala Entreviñas de Aldeanueva. Sanda

Ramoncín celebra en Aldeanueva sus 50 años en los escenarios

El concierto de 'Celebración 50/70)' comenzará a las 23.00 horas

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:40

Ramoncín lleva a cabo desde octubre una gira especial en la que conmemora sus cincuenta años sobre los escenarios y sus 70 años de vida. Ofrecerá un repertorio en el que repasará sus temas más conocidos y parará de nuevo en la Sala Entreviñas de Aldeanueva de Ebro este sábado, donde ya actuó en 2023 y en 2016 con su banda, Los Eléctricos del Diablo. El concierto de 'Celebración 50/70)' comenzará a las 23.00 horas.

