Rafael Álvarez abre la temporada del Bretón con 'Iconos' Se trata de un monólogo de humor sobre el destino en la tragedia griega

J. Sainz Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:43

Cuenta el Brujo... La historia siempre empieza así y luego termina allá donde las musas lleven a su aedo predilecto. En la Antigua Grecia, los aedos eran artistas que cantaban epopeyas con la cítara. Hoy el aedo es el gran Rafael Álvarez, que lleva años adaptando a los clásicos a su singular manera hasta convertirlos en género propio, la brujería. Él, el más clásico entre los clásicos de la escena, acompañado por el sitar de Javier Alejano, vuelve a Logroño para abrir la temporada del Bretón con 'Iconos'.

Cuenta el Brujo que se cuenta de Sileno, patrón de la tragedia, y subalterno de Dionisio, su dios, que cuando Midas le preguntó qué era lo mejor para el hombre, Sileno le contestó: «Lo mejor para el hombre sería no haber nacido». Ante la estupefacción de Midas, Sileno añadió: «Pero no te preocupes, ya que has nacido, lo mejor para ti sería morirte cuanto antes». «Esto –cuenta el Brujo– no puede entenderse sino es como un chiste que sugiere el absurdo de la existencia, el gran leitmotiv de toda la tragedia griega».

De eso trata su último montaje, 'Iconos o la exploración del destino', una producción del veterano actor cordobés (Lucena, 1950) estrenada en el Festival de Teatro Clásico de Mérida el verano de 2024 que se representa hoy y mañana (a las 20.00 horas) en el Bretón. Como en otros trabajos de corte similar, él mismo adapta los textos clásicos que le inspiran, dirige e interpreta en solitario, a excepción de su inseparable pareja musical, y lo mezcla todo con sus propias historias, anécdotas cómicas y comentarios satíricos.

'Iconos', según su autor, «es un monólogo de humor que reflexiona sobre el destino en la tragedia griega». Desfilan por este relato las grandes figuras icónicas de Medea, Edipo, Antígona y finalmente Hécuba. «La exploración del destino viene de la mano de una exposición comparada de esta fuerza determinante, el destino, en la vida de los héroes trágicos y así mismo en los relatos de la mitología hindú, donde el concepto de karma incluye en el dinamismo del destino el concepto de libertad».

Este espectáculo puede ser considerado como la tercera parte de una trilogía de narraciones clásicas del Brujo formada por 'Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia' y, posteriormente, 'Los dioses y Dios'. «Los tres títulos giran en torno a la tradición oral de los relatos mitológicos sobre los que se construyen las grandes tragedias griegas», explica él. Y, al mismo tiempo, los tres «son monólogos en clave de humor, donde el lenguaje y los recursos de la comedia se confrontan con los argumentos de las tragedias clásicas más conocidas».

De la tragedia al esperpento

Esta mezcla de la tragedia con el humor, añade, «no es extraña al origen y la esencia perenne del teatro griego». «Faltaban todavía 25 siglos para que Valle-Inclán presentara de nuevo esa mixtura en su creación genial del esperpento. La mezcla de los géneros estuvo ahí siempre, mostrando que las líneas divisorias son una creación convencional, un código, para que el público acomode su actitud ante el espectáculo».

Y así, ya sea llenando el Teatro Romano de Mérida o el Bretón logroñés, esa es la tradición tragicómica y esperpéntica en la que Rafael Álvarez, aedo antes que rapsoda, al cabo de tantos años de magníficas interpretaciones, desde 'La taberna fantástica' (la obra cumbre de Alfonso Sastre estrenada en 1985), 'Juncal' (la serie de televisión de Jaime de Armiñán de 1989) o 'Lázaro de Tormes' (adaptación cinematográfica de Fernando Fernán Gómez del año 2000), se ha convertido en lo que es: un icono viviente. El Brujo.

