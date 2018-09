COMO QUINCE SOLES

Mucha pintura taurina durante estos sanmateos. 'Naturalmente toros', del segoviano Mario Pastor, en la Biblioteca de La Rioja; las obras del XVII Concurso Nacional de Pintura Taurina de la Peña El Quite, en el Centro 'Navarrete El Mudo', en San Antón; y 'Acuarelas taurinas', del brigense Pepe Uriszar, en el Hotel Los Bracos. Y, en la plaza de toros, el recuerdo con Luis Miguel Villalpando -exnovillero y apoderado de Urdiales- de Arias, chofer de su cuadrilla, que dibujaba primorosamente las suertes de la lidia.

Hotel Los Bracos... En él se expusieron, años 90, cuadros taurinos de diversos pintores, y en él dio sus tertulias el inolvidado e inolvidable Alfonso Navalón. De ahí que la actual exposición de Uriszar nos mueva a una agridulce remembranza, acentuada en lo agrio durante una comida con Antonio Sánchez, factótum de la Andanada del 8 de Las Ventas y cofundador de la Peña 21.

En mayo, en Madrid, a mayor gloria del patrono San Isidro, y en septiembre, del 16 al 30, en Logroño , para darle color cultural al celebrado San Mateo, Uriszar ha colgado tema taurino, sin darse pisto alguno, sin creerse un genio; lo que le permite desayunase cada mañana con 'primum vivere, deinde filosofare', y al tajo. Ya apunta a Francia.

Aunque en sentido estricto no es pintor taurino -aborda con sorprendente solvencia cualquier tema, y en particular el paisaje riojano-, ese laboreo con el asunto de la cada vez menos 'fiesta nacional' hace que, en La Rioja, pueda considerarle el relevo de Pepe Herráiz, si bien con técnica y enfoques diferentes. Porque en Urizsar también concurre la circunstancia de haber querido ser torero, sin poder lograrlo porque se quería demasiado como para exponerse a los pitones del bruto, y le faltaba valor y otro tipo de arte que no tenía. Autoabortada esa primera vocación, su afición a la plástica le movió a marchar a estudiar a la Escola Massana; para, de vuelta, alternar la acuarela con el óleo, la cera o el barniz industrial y abordar con soltura cualquier tema pictórico.

Con su actual exposición ha logrado la deseada dialéctica entre la obra y el espectador. Si bien la técnica acuarelística que emplea para tratar los asuntos taurinos se aparta de la ortodoxia del método, es aras de lograr mayores efectos lumínicos y precisión en los detalles. Aun así, ha colgado quince acuarelas como quince soles -por sus logradas sombras-, en las que representa esos mágicos lances de la lidia que suele fijar nuestra memoria, la anécdota del callejón, la tensa y recogida espera del torero antes de iniciar el paseíllo, la apoteósica vuelta al ruedo, las escenas de campo (peleas entre los gallitos de la manada, el toro ensimismado en su poderío, etc.). Es la muestra de un maestro de la luz, en la que es de lamentar no haya colgado mayor número de obras para orearnos y afinarnos por dentro. Una exposición que, considerando calidad/precio -perdóneseme símil tan doméstico como prosaico-, en tiempos mejores algún aficionado adinerado y caprichoso hubiera dicho: «Me la quedo toda».

Se sea aficionado a los toros o no, es de las de no perdérselas.