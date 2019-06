SI NO QUIERES METERTE EN PROBLEMAS, NO HAGAS NADA Los ejemplos de Teresa Cardona y el padre escolapio Juan María son una puerta abierta a la luz y a la esperanza, a la vida y a la alegría ANÁLISIS Domingo, 30 junio 2019, 22:29

Se acabó el curso. Todo el mundo a la calle, o lo que es lo mismo, todo el mundo a la playa, al monte, a los museos, al chiringuito, a la sombra, a la tumbona. Los alumnos, por descontado, y los profesores, también. Se lo han ganado, sobre todo los profesores. Cuando yo daba clases en el Tomás Mingot, preparación de las clases, «dar las clases», corregir exámenes, atender tutorías, charlar con los padres, un largo y variopinto etcétera, tenía su aquel, un aquel lisa y llanamente agotador. Así que, ¡bienvenidas las vacaciones!

A lo largo de mi vida, el consejo que da pie a mi escrito de hoy -»si no quieres meterte en problemas, no hagas nada» - lo he oído en boca de padres, de abuelos, en general de familiares, que saben que cualquier actividad que se sale de lo común, de lo corriente, de lo que hacen todos, puede conllevar algún riesgo, algún peligro, algo incontrolable, cuya seguridad no se puede garantizar.

Una chica numeraria del Opus Dei, Teresa Cardona, acabadas las clases en el colegio Canigó de Barcelona del que era subdirectora y ya por segundo año consecutivo, montó todo el tinglado necesario y se desplazó hasta Costa de Marfil - eso está por allá abajo a una infinidad de kilómetros - acompañando y comandando un grupo de 30 alumnas del centro y algunas residentes del Colegio Mayor Bonaigua, también del Opus Dei.

¿A qué iban allí? ¿De picnic? ¿De excursión? ¿A tomar el sol que por allí tiene que ser sencillamente apabullante? ¡Nada de eso! Se dirigían a una residencia de monjas católicas de una población que se llama Yamusucro, a enseñar medidas de higiene y alimentación a chicas nativas, así como dar clases de español. También a ayudarlas remozar la casa y a hacerla lo más acogedora posible. Teresa era el «alma mater» de esta actividad y de otras parecidas, todas encaminadas a fomentar entre las alumnas de Canigó y las residentes del C.M.Bonaigua una verdadera preocupación social, un verdadero interés por ayudar a otras jóvenes más necesitadas de la lejana África. Las chicas buscaron dineros, ayudas materiales, para llevar a sus colegas africanas, lo que las mantenía en vilo y en actitud de generosidad durante todo el curso.

Pues bien, llegada la circunstancia del viaje, ya es sabido en qué acabó todo. Teresa muerta en el acto y un buen número de chicas heridas, aunque gracias a Dios no parece que de consideración. No creo que haya habido nadie tan mezquino que haya pensado esta mezquindad: «Si se hubieran estado quietas en su sitio, sin hacer nada, no les hubiera pasado lo que les ha pasado". Aún recuerdo lo sucedido no hace muchos años con aquel misionero que había que trasladar a España, contagiado y medio muerto por el ébola. Digo esto porque aún recuerdo algún comentario, maligno y mezquino, en un medio de comunicación televisivo: «Si no hubiera marchado allí, no se habría contagiado. Y encima lo tenemos que pagar todos los españoles, además de que nos puede contagiar aquí». Mezquino, mezquino y mezquino. ¡Indigno! En este caso de Teresa Cardona y de las 30 estudiantes catalanas, la verdad es que todo el mundo se ha conmocionado y emocionado, desde la Casa Real hasta los medios de comunicación, pasando por el Gobierno y por todos los partidos. ¡Bien!

Mi oración, y mi orgullo personal, por esta chica tan valiente y entregada, y por las 30 chavalas que han seguido y seguirán su ejemplo en años venideros y en el mismo Costa de Marfil.

Termino recordando otro estupendo ejemplo de entrega que también se ha dado estos días. Un padre escolapio, el P. Juan María, falleció de un infarto después de ascender al San Lorenzo con chavales del grupo scout del colegio. Yo entré a rezar a la capilla escolapia, llena a rebosar de chicos y chicas, conmocionados por lo sucedido, pero firmes a los pies del féretro en agradecimiento a alguien que no se tomaba vacaciones sino que se volcaba con ellos con suma alegría y sin mirar al reloj jamás.

En situaciones como las que torpemente he intentado describir en esta columna, me viene a la cabeza y sobre todo al corazón la convicción de que por mucho que digan los agoreros de turno que la humanidad no tiene remedio, sí lo tiene. Mientras haya gente de bien como Teresa Cardona, fiel laica del Opus Dei, y como el padre escolapio Juan María, siempre habrá una puerta abierta a la luz y a la esperanza, a la vida y a la alegría, a la limpieza y al amor. ¡Gracias a los dos por ser como habéis sido!