Puño Dragón hace sonar en el Círculo 'El eco de la Sierra'

Regresa al Círculo Logroñés 'El eco de la Sierra' con dos conciertos en formato acústico este fin de semana: la banda asturiana Puño Dragón (este sábado a las 20.00 horas) y la cantante catalana Queralt Lahoz (mañana a las 19.30 horas). Idoia Asurmendi (el 29 de noviembre) y Muerdo (el 30) completan el cartel de esta segunda edición del programa.

'El eco de la Sierra' parte del Festival Sierra Sonora, de Viniegra de Abajo, con la organización de Cencerro Producciones y el objetivo de «confirmar el compromiso de llevar la cultura a lugares especiales y de promover experiencias que fusionan arte, patrimonio y gastronomía».

Chefs rurales de la zona prepararán aperitivos para degustar tras los conciertos, «reforzando la conexión con el territorio y los sabores de La Rioja».

