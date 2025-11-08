LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Puño Dragón hace sonar en el Círculo 'El eco de la Sierra'

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:08

Comenta

Regresa al Círculo Logroñés 'El eco de la Sierra' con dos conciertos en formato acústico este fin de semana: la banda asturiana Puño Dragón (este sábado a las 20.00 horas) y la cantante catalana Queralt Lahoz (mañana a las 19.30 horas). Idoia Asurmendi (el 29 de noviembre) y Muerdo (el 30) completan el cartel de esta segunda edición del programa.

'El eco de la Sierra' parte del Festival Sierra Sonora, de Viniegra de Abajo, con la organización de Cencerro Producciones y el objetivo de «confirmar el compromiso de llevar la cultura a lugares especiales y de promover experiencias que fusionan arte, patrimonio y gastronomía».

Chefs rurales de la zona prepararán aperitivos para degustar tras los conciertos, «reforzando la conexión con el territorio y los sabores de La Rioja».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria en España por presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado
  2. 2 El Gobierno de La Rioja decide repetir el examen de las oposiciones tras el suspenso masivo
  3. 3 Algunas de las preguntas del examen del Cuerpo de Gestión
  4. 4

    Más de 3.000 riojanos logran 5,4 millones con su reclamación por el cártel de coches
  5. 5 La gripe aviar obliga a encerrar a las aves de corral en seis localidades de La Rioja
  6. 6

    Y otro nuevo edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... al día de aprobarse la moratoria
  7. 7

    «Fue un examen imposible que ni el tribunal hubiera aprobado»
  8. 8

    «Lo que he pasado no se lo deseo ni a mi peor enemigo»
  9. 9 Dos heridos en un accidente en la LO-20, en Logroño, provocado por el impacto de una rueda
  10. 10 Detenido por malos tratos y por cultivar marihuana en La Rioja Baja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Puño Dragón hace sonar en el Círculo 'El eco de la Sierra'