El público declara ganador al propio Garnacha de Rioja Obra 'Casa O'Rey', de Ibuprofeno Teatro de Pontevedra. :: DONÉZAR La edición 2018 ha batido récords de asistencia y obligado a colgar el cartel de no hay billetes ÓSCAR SAN JUAN HARO. Lunes, 17 diciembre 2018, 00:34

El sueño de todo organizador y director de cualquier evento de teatro es colgar el cartel de no hay billetes, y esa acción se ha tenido que repetir varias veces en la recién clausurada XXI Edición del Certamen Nacional de Teatro 'Garnacha de Rioja' Haro 2018.

«Todo un éxito», es la definición del director del certamen. Vicente Cuadrado sabe que esta edición es la que más público ha congregado en «la bombonera», como él llama al Teatro Bretón de los Herreros de Haro. Antes de que comenzara la fase oficial competitiva, ya opinaba que las actuaciones presentadas en la fase paralela en el primer fin de semana de certamen constituían el «arranque más fuerte de todas las ediciones del Garnacha».

David de María, el espectáculo del tributo al Rey León, y Pablo Sáinz Villegas formaron un tríptico de lujo que abría un acontecimiento de lujo. Con un teatro lleno, conciertos y espectáculos hicieron las delicias del espectador.

Pablo Carbonell, que abarrotó el espacio ubicado en Bodegas Ramón Bilbao, y la Garnacha Teatro de Logroño han completado quizás la mejor fase paralela nunca vista en el Garnacha.

Y quedaba lo mejor. Seis compañías elegidas entre 88 eran las participantes en la fase oficial competitiva del certamen. Y aunque es verdad que hubo una compañía ganadora, no me parece justo destacar a unas con respecto a las demás, y mucho menos en una edición en la que el nivel mostrado por todas las obras, como así lo ha reconocido el público con sus aplausos en cada una de las representaciones, ha sido tan elevado.

Un director de teatro me comentó no hace mucho que aunque el mejor crítico pueda no estar satisfecho con un a obra vista, siempre será el público con sus aplausos y su actitud levantándose o no de sus butacas, la que te marque si la representación fue buena o no, y no te quedará más remedio que reflejarlo en la crítica.

Las obras de la presente edición habrán gustado más o menos, pero la realidad es que el sueño se cumplió y el cartel se colgó. Y lo más importante, el público se levantó y aplaudió