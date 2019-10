Proyección de cine en inglés y conferencia L.R. Viernes, 18 octubre 2019, 13:18

El XVII Curso de Cine y Literatura en inglés de la UR ofrece a las 17 h. en el Salón de Actos del Edificio Filología la proyección de 'Pride and Prejudice', basada en la novela homónima de Jane Austen y la conferencia 'Three or four families is the very thing: Jane Austen's Pride and Prejudice through the eyes of Joe Wright', por Carlos Villar Flor.