El error de Pedro Sánchez en el besamos del 12 de octubre demuestra que a los presidentes hay que explicarles bien el protocolo, porque de lo contrario se confunden, improvisan y acaban visitando fruterías como Rajoy, con los pies encima de la mesa al modo de Aznar, o haciendo el ridículo como la familia Zapatero en aquella foto con Obama. Tolkien escribió que no todos los que vagan están perdidos, pero sin protocolos nuestros políticos deambulan, se pierden y terminan convirtiendo la vida en una comedia. Lo vimos en la visita de Donald Trump al Reino Unido. Cuando pasaron revista a las tropas, la reina y el presidente parecían atrapados en una película de Mr. Bean.

El mayor problema que he tenido en asuntos de protocolo fue cuando el Rey Felipe VI (entonces tan solo príncipe) visitó el periódico donde yo cursaba un máster. Al final del recorrido, accedió a sacarse una foto con todos los estudiantes. Yo me uní a mis compañeros, que alborotaban y daban saltitos alrededor de su alteza (ahora ya majestad, es un lío esto). Al momento compusimos una de esas fotos como de equipo de fútbol después de ganar la Liga, pero con un príncipe en el centro en lugar de un trofeo. Un instante antes de que el cámara hiciera la foto se me acercó un funcionario y me dijo con voz de cemento: «Con la copa, no». Hay que explicar que los responsables del diario habían organizado una especie de cóctel por la visita real, y algunos de los alumnos vaciábamos a buen ritmo unas copas de plástico llenas de cava barato con las que llevábamos un rato brindando a la salud del príncipe, del rey y de lo que hiciera falta.

Aquel amable empleado de la Casa Real nos indicó a unos cuantos alumnos que, si queríamos salir en la foto, debíamos dejar las copas para no dar mala imagen. Entonces, con ardiente soberbia de veinteañeros, respondimos que perfecto, pero que nosotros no teníamos la menor intención de abandonar nuestro alcohol y que lo que dejábamos era la foto. Así nos fuimos del grupo, muy despacio, dando sorbitos a aquellas copas llenas de cava caliente y espantoso. Durante un tiempo me arrepentí por aquello. Luego me arrepentí de arrepentirme.