«No les prohíban jugar»

José Luis Montiel, médico y excampeón de videojuegos, imparte charlas sobre los riesgos de adicción y ludopatía de las consolas

Este galeno compostelano del 85, recién apeado de la competición en el campo de los videojuegos, tiene una doble vida. De diario recorre los pueblos coruñeses camelando a las gentes para que donen sangre y, cuando le reclaman, acude gustoso a ofrecer pautas a madres, padres e hijos sobre la «peligrosa» cara 'b' de las consolas. La conoce bien. Viene de allí.

- Su caso me recuerda al del médico fumador. ¿Qué fue antes, la adicción o la vocación?

- No tiene nada que ver. Está comparando el videojuego con una droga. Y no lo es. El videojuego es una forma de cultura, ocio, arte...

- Lleva casi tres décadas jugando. Desde que sus padres le compraron una Sega Mega Drive. Además de entretenimiento, ¿qué le han reportado todas esas horas de aislamiento?

- No he estado aislado. Mientras no hubo internet en casa mis amigos venían a jugar y nos turnábamos el mando. Cuando llegó, la socialización se globalizó. Yo tengo muchísimos amigos a los que no habría conocido si no fuera por la red y los videojuegos.

- El año pasado ganó el torneo FIFA 18 y, entre 2008 y 2011, fue uno de los 500 mejores jugadores de Europa de 'Revolution Soccer', primera división. Metía horas. ¿Se enganchó?

- Lo estuve durante una época que ya está superada. Convertir tu 'hobby' en tu trabajo ayuda.

- Ahora se ha pasado al lado luminoso: intenta impedir nuevas hornadas de adictos. ¿Por qué?

- Yo, como médico, intento dar calidad de vida a la gente. La OMS ha incluido la adicción a los videojuegos dentro de las enfermedades mentales. Eso ha generado cierto alarma social y no todos los casos son de adicción. Cuando esto ocurre hay una fase de abuso, en la que pierdes el control sobre el consumo que haces. Tu mente te dice 'tengo que jugar'. Luego llega la dependencia.

- ¿La clave para evitarlo está en la dosificación?

- La clave está en los padres, que son los encargados de educar a sus hijos. Si cumplen con sus estudios y sus tareas diarias, no hay motivo para impedirles que dediquen lo que les queda de tiempo al juego. Nunca hay que prohibirlo. No es algo malo.

- ¿Cuándo y cómo los videojuegos se han convertido en fábricas más o menos eficaces de ludópatas?

- Yo lo aprecio desde hace cinco años. A partir de entonces, la nueva generación de 'play stations', todas con conectividad a internet, te permiten jugar las 24 horas. Siempre hay alguien disponible en algún punto del planeta. Pero lo peor son las 'loot boxes' que aparecen durante el juego.

- Cajas de recompensa. Explique qué son.

- Antes, las empresas solo conseguían dinero con la venta de la copia del videojuego. Ahora han abierto unas tiendas dentro de ellos en los que puedes comprar ventajas. Por ejemplo, en el caso de FIFA, mejores jugadores. Se adquieren con dinero real. Generalmente, una vez que haces una compra con la tarjeta de crédito, das vía libre a tu hijo para que siga comprando.

- Sin sospecharlo, claro.

- Los padres no entienden el ocio de su hijos. Ellos vienen de jugar en la calle e ir a conciertos y sus hijos viven exclusivamente de las nuevas tecnologías. Lo que antes era 'papá, dame 10 euros para gominolas' (aunque luego compraras otra cosa), ahora es 'papá, dame 20 euros para comprar el pase de batalla del Fortnite'. Papá no tiene ni idea de qué es eso, pero saca la tarjeta de crédito. Piensa que es para una sola transacción pero, si no la borras, queda registrado el número, permitiendo más compras.

- Muy bonito.

- Las máquinas implementan unos mecanismos de control parental que no se utilizan porque los padres no los entienden.

Apuestas, marcianos y Nadal

- Imagino que todo este asunto se mece plácidamente en la alegalidad.

- No está regulado, excepto en Bélgica y Holanda, donde las 'loot boxes' se han prohibido. Son peligrosísimas porque son pequeños juegos de azar. Por cada diez veces que abres una caja de recompensas, pierdes nueve. Pero la que ganas te da un chute de dopamina. Y el cerebro lo graba como algo bueno. Eso te lleva a buscar esa sensación, cada vez más intensa, porque tu tolerancia se hace mayor.

- ¿Usted dio el salto y fue a buscar ese chute a una casa de apuestas?

- Sí. Pero mi madre se dio cuenta enseguida de que manejaba dinero y me hizo prometerle que no volvería a pisar una nunca más. Y cumplí. Me habían inculcado valores. Eso es fundamental.

- Un chaval estadounidense de 16 años acaba de ingresar 3 millones de dólares al ganar el Mundial de Fortnite. Le confieso que esta exmatadora 'rookie' de marcianos se queda patidifusa.

- Bueno, hay que relativizar todo. Pongamos otro caso. Rafa Nadal. ¿Usted piensa que es un adicto?

- ¿Del tenis? Fijo.

- Nadal tiene un trastorno obsesivo-compulsivo. Pone las botellitas de una determinada manera, muerde tres veces la copa, coloca el pelo con una rutina determinada antes de cada saque. Pero es el mejor del mundo. Con 16 años estaba ganando el Roland Garros en vez de en la escuela. La pregunta es: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar para ser el mejor?

Trabajo. Es responsable médico de la Unidad Funcional de Hemodonación y Hemaféresis de la Agencia de Donación de Órganos y de Sangre de Santiago de Compostela.

Números. Se le dan bien. Fue campeón olímpico de física y quedó quinto en las Olimpiadas de química de Galicia.