'Diciembre en corto', talleres, exposiciones, café filosófico y música, en diciembre en La Gota de Leche

talleres, exposiciones, café filosófico y música, en diciembre en La Gota de Leche

La Gota de Leche ofrece este mes de diciembre una una variada programación en la que destaca la celebración de la XVI edición de 'Diciembre en corto', además de diferentes talleres, exposiciones, café filosófico, música o literatura.

'Diciembre en corto' es un concurso organizado para promover la creación audiovisual de la juventud. Este certamen, dirigido a jóvenes de 16 a 35 años, busca desarrollar la creación, trabajo en equipo y capacidad de improvisación en un fin de semana frenético.

Las personas interesadas deberán hacer una preinscripción del 1 al 4 de diciembre en el siguiente formulario: https://forms.gle/XiLjq3UHHj5CYcKJ7.

El viernes 5 de diciembre a las 20.01 horas se anunciará el tema elegido sobre el que deben tratar los cortometrajes de esta edición y se hará a través de las redes sociales de La Gota de Leche, @lagotadeleche_logrono e Infojoven @logronojoven, además de en el teléfono de La Gota de Leche (941 201615) en horario de apertura del centro.

A partir de ese momento, se dispone de poco más de 48 horas para elaborar el guion, elegir a los actores y las localizaciones, rodar, montar y presentar el corto. El plazo de entrega termina el domingo 7 de diciembre a las 23:59 horas.

El 23 de diciembre, a las 20.00 horas, se celebrará la gala en la que se concederán los tres premios de los que consta el concurso, dotados con 500, 200 y 100 euros. Las bases completas se encuentran en la web lagota.es

Cursos y talleres

El mes de diciembre se desarrollarán varios cursos y talleres en La Gota de Leche. Así, el 10 y 11 de diciembre se ha programado un taller sobre Diseño Gráfico con Adobe Illustrator. Cuenta con 9 plazas y una cuota de 4 euros, y las inscripciones pueden realizarse en lagota.es

Del 15 al 18 de diciembre se ofrecerá la actividad 'Crea contenido con inteligencia artificial'. Es gratuito, cuenta con 16 plazas y es imprescindible acudir con DNI y teléfono móvil. Las inscripciones están disponibles en lagota.es

También se realizará el Curso FL Studio, relativo a la producción musical con el programa FL Studio, destinado a generar recursos sonoros, música electrónica y bases para otros estilos. Tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de diciembre y la cuota es de 6 euros. Las inscripciones pueden realizarse en lagota.es

Otro de los cursos programados es el de 'Cómo hacer una película', con Luis Arrojo, los días 17, 18 y 19 de diciembre. La cuota es de 6 euros, cuenta con 10 plazas y se pueden realizar las inscripciones en lagota.es

El 22 y 23 de diciembre se ha programado un curso de Grabación de voces y efectos, que cuenta con 8 plazas. La cuota es de 4 euros y las inscripciones están abiertas en lagota.es

Otra de las actividades se denomina 'Información juvenil en un click' y tendrá lugar el 17 de diciembre a partir de las 17:00 horas. Se trata de un curso donde informan ampliamente de la web del servicio de información juvenil del Ayuntamiento de Logroño, que contiene áreas de interés relativas a educación, empleo, vivienda, ocio, becas, ofertas de empleo y campamentos. El taller es gratuito y las inscripciones pueden llevarse a cabo a través de lojoven.es

Finalmente, el 27 de diciembre se celebrará un 'Taller de juegos de mesa' por la mañana, a las 11:00 horas. Es gratuito y las personas interesadas pueden apuntarse en lojoven.es. La edad mínima para participar es de 8 años y los menores de 16 deberán estar acompañados por una persona adulta.

Café filosófico

Otra de las citas propuestas en diciembre es el Café filosófico, que ofrecerá el día 20, de 12:00 a 13:30 horas una nueva sesión coordinada por Marina Rodríguez. Pueden participar de forma gratuita jóvenes de 18 a 35 años. Las inscripciones realizan en lojoven.es y cuenta con 12 plazas.

Música, literatura y podcast

El 10 de diciembre a partir de las 19.00 horas, en el patio de La Gota de Leche, se podrá disfrutar del podcast 'Ni tan lejos ni tan cerca', organizado por En Blanco. En él se analizará el futuro de ciudades como Logroño en un contexto de transición urbana. La entrada es libre hasta completar aforo.

En el apartado musical, el 11 de diciembre a las 19.30 horas se ha programado la charla y concierto de Vanesa Muela, reconocida artista y divulgadora de la música tradicional española. Se trata de una actividad que forma parte de los 'Encuentros sonoros' organizados por Rioja Filarmonía en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño.

El 18 de diciembre, a las 20.00 horas, habrá una actuación de Don Domingo, inspirada tanto por la canción española como por la música brasileña. La entrada será libre hasta completar aforo.

Y en el ámbito literario, el 12 de diciembre a las 19.30 horas tendrá lugar la presentación del libro 'Nita y el lenguaje de las almas', de Ana Brau. La entrada a este evento será libre hasta completar aforo.

Exposiciones

La Gota de Leche ha organizado para este mes dos exposiciones. La primera de ellas lleva como título 'Typical Spanish', y es obra de Alba Álvarez Castro. 'Typical Spanish' se adentra en el imaginario profundo, en los seres que habitan los bosques, las cuevas y las noches rurales: diosas del monte, almas en pena, gigantes y bestias. Son criaturas nacidas de la relación entre el ser humano y su entorno, entre el miedo, la naturaleza y lo sagrado. La muestra podrá visitarse en el patio de La Gota de Leche, del 2 al 29 de diciembre.

La segunda exposición, 'Alaska, al final de las carreteras', de Marina González, puede visitarse del 2 al 30 de diciembre en el pasillo de la planta baja de La Gota de Leche. La península de Kenai en Alaska contiene paisajes infinitos de mar, montaña y glaciares. La larga carretera que recorre toda la península pasa por Girdwood, Soldotna, Kasilof y termina en el pueblo de Homer. Esta exposición de fotografía recoge detalles de la vida en Alaska en los últimos tramos de autovía antes de desembocar en el océano pacífico.

La autora de esta muestra también protagonizará la Tertulia Viajera del 17 de diciembre, a las 20.15 horas en el patio, con entrada libre hasta completar aforo.

A esta programación se sumarán las actividades organizadas durante la Navidad y que se detallarán más adelante. También en La Gota de Leche se podrá seguir haciendo uso de los espacios y servicios habituales de este espacio juvenil, como las asesorías, sala de usos múltiples, espacios para ensayos, etc.